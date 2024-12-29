Altında kota uygulaması yan yollara saptı: Mehmet Şimşek harekete geçti! Yasak kalkıyor mu?

29 Aralık 2024 12:49 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 13:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığı azaltmak ve risk primini düşürmek yönündeki çalışmalar kapsamında 2023 yılında altın ithalatına kota uygulamasını başlattı. Kota uygulaması, kaçak yollarla ülkeye altın getirilmesini tekrar cazip hale getirince altında kota uygulamasının kalkacağına yönelik söylemler hız kazandı. Söz konusu duruma mücevherat ve kuyumculuk sektöründen büyük tepki gelirken, 2025'te yasağın kalkacağı iddia edildi.

Fiyatlarda işçiliği artıran altın​ kotası için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​'in talimatı verdiği iddia edildi. Yasak nedeniyle ülkemize Suriye​, Irak, Bulgaristan ve İran'dan kaçak yollar ile getirilen altınlar “gri” listeden yeni çıkmış Türkiye​ için büyük risk oluştururken 'altında kota​ kalkıyor' söylemleri sektörü heyecanlandırdı.

ALTINDA KOTA UYGULAMASI KALKIYOR MU?

2023 yılında ekonomi yönetimi tarafından uygulamaya konulan ve fiyatlarda işçiliği artıran altın kotası için daha önce uygulamanın devam edeceğini belirten Mehmet Şimşek'in talimat verdiği iddia edildi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN 2025'TE YASAK KALKACAK TALİMATI

Dünya'da yer alan habere göre, yeni yılda atılacak adımlardan biri de altın ithalatına yönelik kota uygulamasına son verilmesi olacak. İddiaya göre, Bakan Şimşek, yapılan son toplantılarda bu doğrultudaki değişiklikler için hazırlık talimatı verdi.

Aylık kota nedeniyle 2023’ün son çeyreğinde iç ve dış piyasa fiyatı arasında kg bazında 2 bin dolar ile 2 bin 500 dolar arasında bir fark oluşmaya başlamıştı. Yurt dışından gelen bireyler ceplerine 100 gram altın koyup burada satarken 100 gramında 300 dolar kazanç sağlıyorlardı. Körfez ülkelerinden gelen kişiler bu para ile bir hafta rahatlıkla tatil yapabiliyorlardı.

'UYGULAMA DEVAM EDECEK' SÖYLEMİ

Bakan Şimşek, Mayıs ayında yaptığı bir konuşmada "Altına yönelik biz bir kota uygulamasına gittik. Tabii ki çıkar çevreleri memnun değil... Valla kusura bakmasınlar, bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, sonra bir köşede atıl olarak duracak. Bunun neresi memleketin menfaatine? Vatandaşlarımızın tercihine saygılıyım. Bu noktada hiçbir tereddüt yok ancak biz burada kaynaklarımızı ülkemizin menfaatine ve yatırıma, üretime, dolayısıyla istihdama ve ağırlıklı olarak ihracata dönüştüreceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

ALTIN FİYATLARI KARARDAN ETKİLENİR Mİ?

Gram, çeyrek ve tam altın gibi türlerde işçilik masraflarının düşmesine neden olacak karar hayata geçerse altında alım-satım fiyatları arasındaki makas aralığı kapanabilir.

ALTIN KOTA NEDİR?

Kota uygulamasına 07.08.2023 tarihinden itibaren geçilmiş olup, aylık kota miktarı işlenmemiş altın ithalatının uzun dönem aylık ortalaması olan 8 tonun 1,5 katı olacak şekilde 12 ton olarak belirlendi.