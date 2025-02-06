Altında rekor serisi sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Şubat 2025 altın fiyatları
Dünya genelinde ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Bu hafta rekorlar kıran altın seriye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Şubat 2025 altın fiyatları...
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 305 bin lira, en yüksek 3 milyon 330 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,4 yükselişle 3 milyon 315 bin lira oldu.
Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.313,69 TL'den, çeyrek altın ise 5.460,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 6 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
6 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.313,22
Satış 3.313,69
6 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.414,00
Satış 5.460,00
6 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 10.826,00
Satış 10.919,00
6 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 21.585,00
Satış 21.748,00
6 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.869,30
Satış 2.869,67