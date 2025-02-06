Altında rekor serisi sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Şubat 2025 altın fiyatları

06 Şubat 2025 07:19 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 07:28

Dünya genelinde ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Bu hafta rekorlar kıran altın seriye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatı rekor kırdı: Kuyumcular en çok kar ettiren altını açıkladı! Ne çeyrek ne de gram altın

Altın fiyatı rekor kırdı: Kuyumcular en çok kar ettiren altını açıkladı! Ne çeyrek ne de gram altın

Altın fiyatlarında tarihi zirve! İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam vererek uyardı: Eğer nakite ihtiyacınız varsa...

Altın fiyatlarında tarihi zirve! İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam vererek uyardı: Eğer nakite ihtiyacınız varsa...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 305 bin lira, en yüksek 3 milyon 330 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,4 yükselişle 3 milyon 315 bin lira oldu.

Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.313,69 TL'den, çeyrek altın ise 5.460,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 6 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

6 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.313,22

Satış 3.313,69

6 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.414,00

Satış 5.460,00

6 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.826,00

Satış 10.919,00

6 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 21.585,00

Satış 21.748,00

6 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.869,30

Satış 2.869,67