Altında savaş! Gram altın fiyatları dibe çekildi

26 Temmuz 2024 14:26 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 14:48

Temmuz ayının başında altındaki yükseliş yerini düşüşe bırakınca altın yatırımcılar tedirgin oldu.

Piyasalar uzmanı Şirin Sarı, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a altının üzerindeki savaş etkilerini anlattı.

Yıl sonuna kadar gram altında 3 bin TL üzeri Çeyrek altında ise 5 bin TL üzeri seyrin devam etmesi beklenirken yaşanan bu düşüşün perde arkasında Amerika seçimleri çıktı.

GRAM ALTIN FİYATLARI DİBE ÇEKİLDİ

Amerika'da kasım ayında yapılması planlanan seçimler öncesi yaşanan aday değişimi altın piyasalarını etkiledi.

Joe Biden'ın yerine Kamala Harris'in gelmesi ve Trump'ın meydanlardaki olumsuz çıkışları piyasalardaki dalgalanmaları etkiledi.

Piyasalar uzmanı Şirin Sarı, altındaki hızlı düşüş hakkında şu ifadeleri kullandı:

"ONS altında gelen sert düşüşle beraber altının seyri yeniden 2 bin 500'ün altına düştü. Bunun en büyük nedeni ise yurt dışındaki karmaşalar oldu. İlk etapta ise ABD seçimleri yer aldı. ABD seçimlerinden gelen haber akışı, belirsizlikler, büyük ihtimal piyasayı 5 Kasım'a kadar meşgul etmeye devam edecek. Trump'ın suikastla uğraması, Biden'ın yeniden görevini bırakması ve Trump karşısındaki adayın değişmiş olması, her gün gelen seçim anketleriyle beraber farklı gündemlerin oluşmasına neden oluyor."

ALTINDA SAVAŞ!

Sarı, Amerika seçimleriyle beraber devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi de hatırlattı. Savaşın altın üzerinde oldukça olumsuz etkileri olduğunu vurgulayan Sarı, "Rusya, Ukrayna savaşı üzerindeki etkileri belirleyici olacağı için jeopolitik riski aslında direkt etkileyen unsur Amerika seçimleri bu noktada da altın jeopolitik risk başlığı çalışırsa, özellikle Demokratların bir adayı kazanırsa yani Kamala Harris, savaşın jeopolitik listelerin daha fazla artabileceği beklentisi ile yükseliyor. Trump açısından baktığımızda ise Trump'ın seçim vaatlerinde sert maddeler bulunuyor. Zaten ilk dönemde Trump neredeyse 200 milyar dolarlık Çin malına kota ve ambargo koymuştu. Bu sürecin devam edecek olması yerli üretime geri dönüp Çin'e Avrupa'ya, Avrupa ürünlerine ambargo koyabilme ihtimali bu noktasında dünya gündemi genel ekonomiyi daha fazla karışması anlamına geliyor. Bu tarz riskler ne yazık ki var. Altında bundan hem olumlu hem olumsuz etkileniyor." dedi.

FED'İN ALTIN PİYASASINDAKİ ETKİSİ

Sarı, düşüş ve yükselişlerde yatırımcıların paniklememesi gerektiğinin altını çizdi.

Altının yıl sonu yükseliş seyrinin oluşacağını bir kez daha hatırlatan Sarı, FED faiz kararlarına da değindi.

Dünya geneli piyasaları etkileyen FED faiz kararı hakkında ise Sarı şu ifadelerle sözlerine devam etti:

"FED'in aslında enflasyon göstergesi olarak takip ettiği verilerden bir tanesi. 31 Temmuz'da FED'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ne kadar yaklaştığını bize gösterecek. O yüzden yarın Amerika'dan enflasyon rakamlarını alacağız diyebiliriz. Gelecek olan sonuçta yine altın fiyatlarını ve FED'in faiz konusundaki kararını etkilemesi açısından önemli olacak. Çünkü önümüzdeki hafta 31 Temmuz'da çarşamba günü akşamı FED faiz kararını alacağız artık piyasa dün özellikle Amerika'da 2.020 ikiden bu yana en ciddi satış gerçekleşti. Borsalarda yatırımcılar kurumsal ve bireysel anlamda artık fed faiz indirimi konusunda zorlamaya başladı. Bunun detaylarını hep beraber takip edeceğiz."