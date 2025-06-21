Altında sert düşüş! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Haziran 2025 altın fiyatları

Orta doğu'da İsrail - İran arasındaki gerilim sürerken FED kararı sonrası altın fiyatları sert düştü. Gram altın 4.296,86 lira, çeyrek altın ise 7.113,00 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 21 Haziran 2025 altın fiyatları...
Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 295 bin lira, en yüksek 4 milyon 350 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftayı yüzde 0,6 azalışla 4 milyon 295 bin liradan kapattı.
Serbest piyasada gram altın 4.296,86 TL'den, çeyrek altın ise 7.113,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 21 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.295,44
Satış 4.296,86
Alış 7.049,00
Satış 7.113,00
Alış 14.097,00
Satış 14.225,00
Alış 28.106,00
Satış 28.318,00
Alış 3.368,08
Satış 3.369,24