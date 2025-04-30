Altında sert düşüş! İşte 30 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta tarihi zirveleri gören altın yeni haftada düşüşe geçti. Gram altın şu sıralar 4.087,21 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 30 Nisan 2025 altın fiyatları...

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Trump'ın vergi tarifelerinde indirim sinyali vermesiyle pozitif seyre döndü. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 135 bin lira, en yüksek 4 milyon 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,9 artışla 4 milyon 135 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.087,21 TL'den, çeyrek altın ise 6.774,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 30 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

30 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.086,81

Satış 4.087,21

30 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.714,00

Satış 6.774,00

30 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.428,00

Satış 13.550,00

30 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.771,00

Satış 26.994,00

30 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.302,93

Satış 3.303,28