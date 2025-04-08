Altında sert düşüş! İşte 8 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ikinci gününe de aşağı yönlü seyirle başladı. Gram altın şu sıralar 3.660,85 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Nisan 2025 altın alış - satış fiyatları.

Altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 699 bin lira, en yüksek 3 milyon 814 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,3 azalışla 3 milyon 784 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.660,85 TL'den, çeyrek altın ise 6.191,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 8 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

8 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.660,41

Satış 3.660,85

8 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.129,00

Satış 6.191,00

8 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 12.260,00

Satış 12.361,00

8 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 24.444,00

Satış 24.628,00

8 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.999,00

Satış 2.999,37