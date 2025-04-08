Altında sert düşüş! İşte 8 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ikinci gününe de aşağı yönlü seyirle başladı. Gram altın şu sıralar 3.660,85 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Nisan 2025 altın alış - satış fiyatları.
Altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 699 bin lira, en yüksek 3 milyon 814 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,3 azalışla 3 milyon 784 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 3.660,85 TL'den, çeyrek altın ise 6.191,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 8 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.660,41
Satış 3.660,85
Alış 6.129,00
Satış 6.191,00
Alış 12.260,00
Satış 12.361,00
Alış 24.444,00
Satış 24.628,00
Alış 2.999,00
Satış 2.999,37