Altında son durum! İşte 1 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

01 Kasım 2024 07:26 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 07:33

Altın fiyatları bu hafta rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın, çeyrek altın haftanın son gününe hareketli başladı. Serbest piyasada gram altın 3.034,62 TL'den, çeyrek altın ise 5.149,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 1 Kasım 2024 altın fiyatları...

İsa Karakaş kuruşu kuruşuna emekli zammını hesapladı! Kök maaşı bu seviyenin altında olanlara zam yok: SSK ve Bağkurlu hazırlıklı olsun

İsa Karakaş kuruşu kuruşuna emekli zammını hesapladı! Kök maaşı bu seviyenin altında olanlara zam yok: SSK ve Bağkurlu hazırlıklı olsun

Orta Doğu’daki gerilim ortamı, küresel ekonomik belirsizlikler ve yaklaşan ABD seçimleriyle altın​ fiyatları rekor seviyeleri gördü. Serbest piyasada gram altın​ 3.034,62 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.149,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik​ ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 1 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

1 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.034,22

Satış 3.034,62

1 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.088,00

Satış 5.149,00

1 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.145,00

Satış 10.292,00

1 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.290,00

Satış 20.512,00

1 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 20.512,00

Satış 2.751,38