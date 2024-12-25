Altında son durum! İşte 25 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

25 Aralık 2024 07:12 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 07:14

Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarında son durum ne oldu? İşte 25 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

2024 ve 2025 asgari ücretin dolar euro gram altın ve çeyrek altın karşılığı merak ediliyor

2024 ve 2025 asgari ücretin dolar euro gram altın ve çeyrek altın karşılığı merak ediliyor

Altın​ piyasasında en düşük 2 milyon 990 bin lira, en yüksek 3 milyon 5 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 2 milyon 997 bin lira oldu.

Serbest piyasada ise gram altın 2.961,28 TL'den, çeyrek altın ise 4.919,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 25 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

25 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.960,25

Satış 2.961,28

25 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.828,00

Satış 4.919,00

25 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.654,00

Satış 9.838,00

25 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.280,00

Satış 19.602,00

25 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.616,58

Satış 2.617,49