Altında son durum! İşte 28 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

28 Kasım 2024 07:41 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 07:43

İsrail Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması sonrası altın fiyatları güne sakin başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Kasım 2024 altın fiyatları...

Altın ve gümüş bile yanına yaklaşamıyor! Dünyanın en gizli maddesi değerini katladı: Enerji ve savunmada kritik rol oynayacak

Altın ve gümüş bile yanına yaklaşamıyor! Dünyanın en gizli maddesi değerini katladı: Enerji ve savunmada kritik rol oynayacak

Altın​ piyasasında en düşük 3 milyon lira, en yüksek 3 milyon 69 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,5 artışla 3 milyon 66 bin 900 lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 2.929,05 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.988,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 28 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

28 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.928,72

Satış 2.929,05

28 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.922,00

Satış 4.988,00

28 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.874,00

Satış 10.006,00

28 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.688,00

Satış 19.874,00

28 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.633,73

Satış 2.634,06