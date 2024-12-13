Altında yükseliş sürüyor! İşte 13 Aralık 2024 çeyrek altın, gram altın alış-satış fiyatları

13 Aralık 2024 07:21 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 07:22

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilere paralel gerçekleşmesinin ardından haftanın son gününde de altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Gram altın ve çeyrek altın güne yükselişle başladı. İşte 13 Aralık 2024 altın fiyatları...

Dünya altın konseyi '10 yılın en iyisi' diyerek açıkladı! Altın fiyatı 2025’te ne olur?

Dünya altın konseyi '10 yılın en iyisi' diyerek açıkladı! Altın fiyatı 2025’te ne olur?

Ons altın​ uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 687 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul​ Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 60 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.021,24 TL'den, çeyrek altın ise 5.008,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 13 Aralık 2024 altın alış-satış fiyatları...

13 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.020,70

Satış 3.021,24

13 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.946,00

Satış 5.008,00

13 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.922,00

Satış 10.012,00

13 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.777,00

Satış 19.948,00

13 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.686,76

Satış 2.687,10