Altındaki yükseliş sürüyor! İşte 29 Ağustos 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

29 Ağustos 2024 07:18 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 08:02

Altın fiyatları için çarpıcı tahmin! Uzman isim canlı yayında ons altın için meraklandıran rakamı verdi

Altın fiyatları için çarpıcı tahmin! Uzman isim canlı yayında ons altın için meraklandıran rakamı verdi

Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 507 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 azalışla 2 milyon 794 bin lira oldu.

Serbest piyasada ise şu sıralara gram altın 2.760,22 TL'den, çeyrek altın ise 4.629,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 29 Ağustos 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

29 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.759,71

Satış 2.760,22

29 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.553,00

Satış 4.629,00

29 AĞUSTOS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.134,00

Satış 9.249,00

29 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.248,00

Satış 18.450,00

29 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.516,76

Satış 2.517,01