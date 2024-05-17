Altından sonra gümüş de rekor kırdı, 11 yılın zirvesi

17 May 2024 16:49 - Güncelleme : 17 May 2024 17:16

Yıl boyu altından daha güçlü bir seyir izleyen gümüş 30 doları aşarak rekor kırdı. Bu rakam 2013’ten beri en yüksek seviye olarak kaydedildi.

ARTIŞTA ALTINI GERİDE BIRAKTI

Gümüş yüzde 2,4 artışla ons başına 30,437 doları aştı. 11 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Gümüş bu yıl yüzde 28 artış göstererek altını geride bıraktı ve yılın en iyi performans gösteren ana emtialarından biri haline geldi.

EMTİALAR FED ETKİSİ İLE YÜKSELİYOR

Öte yandan altın ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilerinin şahin söylemleri ve faiz indirimlerinin başlayacağı beklentileri ile değerli metaller değer kazanmaya devam ediyor.

Altın piyasaların son haftalarda faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini artırmasıyla art arda ikinci haftalık yükselişine doğru ilerliyor. Spot altın, haftanın son işlem gününde yüzde 1 yükselişle 2.400 doları aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Öte yandan artan jeopolitik gerilimler de metalleri destekledi. İsrail ile Hamas arasında Gazze'nin kuzeyi ve Refah'ın güneyinde çatışmalar alevlenirken, Ukrayna'daki savaş yeni bir cephede yeniden hızlandı. Ayrıca, yükseliş eğilimi, özellikle ABD dolarına olan bağımlılığını azaltmayı amaçlayan Çin'in güçlü merkez bankası alımları ile desteklendi. Hafta boyunca külçe %1,8'lik üst üste ikinci yükseliş yolunda ilerledi.