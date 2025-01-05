Altını olanlar dikkat! Altında 3000 dolar beklentisi güçlendi

05 Ocak 2025 10:41 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 11:02

Uzmanlar, altının bu yıl içinde 3 bin dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, altın piyasasında yeni rekorların önünü açıyor. Yatırımcılar, altının değer kazanmaya devam edeceğini düşünüyor.

Altın​, 2024​ yılında yüzde 30'a yakın değer kazanarak birçok emtiayı ve finansal varlığı geride bıraktı. Bu yükseliş, 2025​ yılına dair beklentileri artırdı. Özellikle bireysel yatırımcılar, altının ons fiyatının 3 bin dolar seviyesini aşmasını bekliyor.

2024'TE ALTINDA REKORLAR GELDİ

2024’e 2 bin dolar seviyelerinde başlayan altın, Şubat ayında kısa süreli bir düşüş yaşasa da Mart başında yeniden yükselişe geçti. İlkbahar boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın, Haziran ayında 2 bin 400 doları kalıcı bir şekilde kırdı ve Ekim sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.788,54 dolara ulaştı.

Ancak, Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri sonrası piyasalarda yaşanan belirsizlik, altın fiyatlarını kısa süreliğine düşüşe geçirdi. Buna rağmen, yılın sonunda 2 bin 700 dolar seviyelerinde dengelendi.

2025 İÇİN TAHMİNLER NE DİYOR?

Kitco News’in yıllık altın anketine katılan 457 bireysel yatırımcının yüzde 58’i, altının 2025’te 3 bin doların üzerine çıkacağını düşünüyor. Öte yandan, Wall Street analistleri daha temkinli bir iyimserlik sergiliyor.

Ekonomistler, 2025’in ilk yarısında 2 bin 500-2 bin 700 dolar arasında dalgalanmasını beklerken, yılın ikinci yarısında 3 bin dolarlık seviyenin aşılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni, küresel ekonomik yavaşlama, yüksek enflasyon ve jeopolitik belirsizliklerin altına olan talebi artırması.

RİSKLER VE FIRSATLAR

Uzmanlara göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikaları, altın fiyatlarını şekillendirecek en önemli faktörlerden biri olacak. 2025’te faiz oranlarının düşürülmesi bekleniyor, ancak bu süreçte ABD doları ve tahvil getirilerindeki hareketlilik altın fiyatlarını baskılayabilir.

Diğer taraftan, Çin ve Hindistan gibi büyük tüketici ülkelerdeki ekonomik zorluklar, altın talebini olumsuz etkileyebilir. Buna rağmen, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

ALTININ UZUN VADELİ CAZİBESİ DEVAM EDİYOR

Piyasa uzmanları, altının yatırımcılar için güvenli bir liman olma özelliğini koruduğunu vurguluyor. Enflasyon, küresel borç krizi ve jeopolitik riskler, altının değerini artıran başlıca etkenler.

2025’te altın, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Ancak uzmanlar, uzun vadede altının cazibesini koruyacağı konusunda hemfikir.