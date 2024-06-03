Altını olanlar Haziran ayına dikkat! Dünyaca ünlü uzman ‘yükseliş’ diyerek rakam verdi

03 Haziran 2024 18:26 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 18:26

Yatırımcılar güvenli liman altını yaz mevsiminde de yakından takip ediyor. Dünya genelinde ekonomistler altının seyrine ilişkin yorum yapıyor. 3 Haziran 2024 günü altın fiyatları haftaya dalgalı seyirle başladı.

Ons altın, yüzde 0,69 yükselişle 2.342 dolar civarında işlem görüyordu. Gram altın, 2.427 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.950 Türk Lirası seviyesinden 3.918 Türk lirasına kadar geriledi.

Altın yatırımcıları, geçen hafta enflasyonun yatay seyrettiğini gösteren verinin ardından yeni haftaya odaklandı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri artarken, yeni hafta içerisinde ABD'den gelecek veriler yakından takip edilecek.

HAZİRAN’A DİKKAT!

Cbsnews.com'da yer alan detaya göre bazı uzmanlar Haziran ayında altın fiyatlarının artabileceğini düşünüyor.

Anthem Gold Group kıdemli hesap yöneticisi Adam Butler, "Altının 2.300 dolarda güçlü destek bulmasıyla sağlıklı bir yükseliş trendi içindeyiz. Bence yükseliş trendini sürdüreceğiz ve potansiyel olarak Haziran ayını 2.450 doların üzerinde kapatacağız" dedi.

Statewide Financial Group başkanı Stuart Boxenbaum, "Altın fiyatı hâlâ tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın olmasına ve son 12 ayda büyük artışlar kaydetmesine rağmen, fiyatlar kısa vadede zirveye ulaşmış olabilir" diyor.

FXCM Markets ve Tradu ticaret platformlarında kıdemli piyasa uzmanı Russell Shor'a göre, son fiyat artışları daha fazla altın yatırımcısını önümüzdeki aylarda satış yapmaya teşvik edebilir.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ YOK

Yatırımcı altının düşmesini beklese de uzmanlar sert bir düşüş olmayacağını söyledi. Boxenbaum, "Muhtemelen Haziran ayında altın fiyatlarında büyük bir değişiklik görmemiz pek mümkün değil" dedi.