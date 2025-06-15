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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Amerikalıların enflasyon korkusu azalıyor

Tüketici güveni toparlanıyor, enflasyon beklentileri düşüşte. Hem yatırımcılar hem de halk, gelecek için daha iyimser bir tablo çiziyor.

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Amerikalıların enflasyon korkusu azalıyor
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 13:13

Amerikalılar, enflasyon konusunda bir nebze de olsa rahat nefes alıyor. Michigan Üniversitesi'nin haziran ayı tüketici güveni anketine göre, halkın enflasyon beklentileri belirgin şekilde geriledi.

Amerikalıların enflasyon korkusu azalıyor

Bir yıl vadeli enflasyon beklentisi mayısta %6,6 iken, haziranda %5,1’e düştü. Bu, son 40 yılın en yüksek seviyesinden ciddi bir geri çekilme anlamına geliyor. Daha uzun vadeye bakıldığında, yani 5 ila 10 yıl arasındaki beklenti de %4,2’den %4,1’e gerilemiş durumda.

Michigan Üniversitesi Tüketici Anketi Direktörü Joanne Hsu, bu tabloyu “Nisan’da açıklanan yüksek tarifelerin ve takip eden politika dalgalanmalarının şokunun biraz hafiflediği görülüyor” diyerek değerlendirdi.

Amerikalıların enflasyon korkusu azalıyor

TÜKETİCİ GÜVENİ DİPTEN DÖNÜYOR

Sadece enflasyon beklentileri değil, tüketici güveni endeksi de toparlanma sinyali veriyor. Mayısta 52,2 ile tarihi düşük seviyelerden birini gören endeks, haziranda 60,5’e yükseldi. Bu artış, halkın geleceğe dair algısının iyileştiğini gösteriyor. Bir başka deyişle, “beklenenden daha iyi” bir tablo var ortada. Piyasaların yeniden hareketlenmesinde de bu iyimserlik etkili olmuş görünüyor.

Amerikalıların enflasyon korkusu azalıyor

PİYASALAR DA TÜKETİCİLER KADAR UMUTLU

Nisan ayında Wall Street'in öngördüğünden yüksek gelen tarifeler, borsalarda kısa süreli sarsıntılara yol açmıştı. Ancak beklenen felaket yaşanmadı. Faiz indirimi beklentileri hâlâ sürüyor ama geçen yılki iyimser tabloya kıyasla daha temkinli bir beklenti söz konusu.

Amerikalıların enflasyon korkusu azalıyor

S&P 500 endeksi yeniden zirveye yaklaştı. Stratejistler daha iyimser. Gerçi Aralık’ta belirlenen 6.500 puanlık yıl sonu hedefinden gerideyiz ama birçok finans kuruluşu, nisan ayındaki düşüş sonrası hedeflerini yukarı yönlü revize etmeye başladı bile.

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