Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Anadolu’nun Ahilik mirası kitle fonlama ile geleceğe taşınıyor

Anadolu'nun ticari mirası olan Ahilik kültürü, Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, kitle fonlama ekosistemi ile bir araya geldi. Ecofolio Kitle Fonlama Platformu, Anadolu'nun girişimcilik potansiyeline atfettiği stratejik önem çerçevesinde Kayseri Üniversitesi iş birliğiyle Kayseri Startup Meslek Yüksek Okulları (Startup MYO) Programı kapsamında "Kitle Fonlama ile Gelenekten Geleceğe Ortaklık" etkinliğini düzenledi.

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 13:41

Kayseri Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda 10 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen etkinlikte, bölgedeki yatırımcılık ve ekosisteminin yeni nesil finansman araçlarıyla desteklenerek güçlendirilmesi hedeflendi.

Girişimcilik projelerinin desteklenmesi hedefiyle düzenlenen Startup MYO Yarışması, Kayseri’deki meslek yüksek okulu öğrencileri ile son beş yılda mezun olanların katılımına açık olacak. Startup MYO’da yer alan girişimci adaylara yönelik hazırlanan etkinlikte, kitle fonlaması süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Ecofolio, genç girişimcilerin erken aşamada doğru bilgiye ulaşmasını ve teknoloji ekosistemine hazırlanmasını temel değerlerinden biri olarak benimsiyor. Bu adım, bölgedeki genç yeteneklere fayda sağlamayı ve ekosistemin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

DR. MELEK DEMİRAY: “AHİLİK KÜLTÜRÜ, KİTLE FONLAMANIN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR”

Etkinlikte Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın açılış konuşmasının ardından söz alan Ecofolio Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Dr. Melek Demiray, Anadolu’nun köklü ticari mirasına dikkat çekti. Ecofolio’nun bu mirası modern finansman araçlarıyla buluşturduğunu belirten Demiray, Ahilik kültürünün kitle fonlama sisteminin tarihsel temelini oluşturduğunu vurguladı. Dr. Demiray, “Geçmişte bölgesel esnaf dayanışmasıyla sermayenin bir araya getirilmesi ve riskin tabana yayılması gibi işlevler, bugün dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşan küresel yatırım fırsatlarına dönüşmüş durumda. Bu dönüşüm hem girişimciler hem de yatırımcılar için yeni bir ekosistem yaratmaktadır” diye konuştu.

Ayrıca program kapsamında düzenlenen "Fikirden Finansmana: Girişimcilik Paneli"nde ise kitle fonlama süreçleri somut örneklerle değerlendirildi. Ecofolio İş Geliştirme Yöneticisi Ahmet Vedat Karaca moderatörlüğündeki panele; G&D İklimlendirme Kurucusu Doç. Dr. Gamze Gediz İliş, Venlo Kurucusu Volkan Erhan Dövenci ve Kültepe Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Çavuşoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Ecofolio hakkında:

Ecofolio, toplumsal değer yaratma hedefiyle yola çıkan, ekonomik olarak akılcı ve çevresel etkisi yüksek girişimleri; sorumlu sermaye bilincine sahip yatırımcılarla buluşturan etki odaklı bir kitle fonlama platformudur. SPK onaylı, MKK ve Takasbank entegrasyonlu yapısıyla şeffaf, güvenilir ve regülasyonlara tam uyumlu bir yatırım altyapısı sunmaktadır.

Ecofolio, büyüme potansiyeli yüksek teknoloji girişimlerinin sermayeye erişimine aracılık ederken, bireysel ve kurumsal yatırımcılara da bu yenilikçi girişimlerin başarısına ortak olma fırsatı tanımaktadır. Türkiye’den dünyaya açılacak inovatif projeleri destekleyerek, küresel dönüşümün bir parçası olmayı hedeflemektedir.

