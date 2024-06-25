Ankara Bala TOKİ projesi hak sahipleri belli oldu! Kura sonuçları isim isim belirlendi
Ankara Bala TOKİ projesi hak sahipleri kura sonuçları ile belli oldu. TOKİ İlk Evim Konut kampanyasında 69 daireden oluşan Ankara Bala TOKİ projesi kura işlemi 25 Haziran 2024 tarihinde yapıldı. TOKİ kura sonuçları ile hak sahipleri isim isim belirlendi.
Ankara Bala TOKİ projesinde beklenen haber geldi. Evlerin hak sahipleri belli oldu.
155 hak sahibinin katıldığı konut belirleme işlemi 25 Haziran 2024 tarihinde son buldu.
ANKARA BALA TOKİ PROJESİ HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU
69 daireden oluşan Ankara Bala TOKİ projesinde evlerin hak sahipleri belirlendi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim Konut, İlk Evim İşyerim kampanyasında sosyal konut anlayışıyla 69 adet konut tasarladı.
TOKİ Ankara Bala projesinde yer alan evlerin hak sahipleri isim isim bugün yapılan kura çekimi ile isim isim sıralandı.
155 hak sahibinin katıldığı kura işlemi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Youtube hesabından canlı yayınlandı.
ANKARA BALA KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI
TOKİ İlk Evim Konut, İlk Evim İşyerim kampanyasında konutlar hak sahipleri ile buluşmaya devam ediyor.
TOKİ projesinde hak sahipleri bugün Noter huzurunda isim isim açıklandı.
Kura sonuçları e-devlet üzerinden ve TOKİ resmi web sitesinden görüntülenebilecek.
Kurada isimleri çıkmayan hak sahipleri bölgede farklı konut projelerinden yararlanmaya devam edecek.