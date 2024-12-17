Ankara konut fiyatlarında İstanbul’u solladı! Ünlü ekonomist Hakan Kara sebebini tek tek açıkladı

17 Aralık 2024 16:03 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün kasım​ ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, konut fiyat artışını değerlendirdi. Kara, yaptığı açıklamada Ankara'nın konut fiyat artışında İstanbul'u geride bırakmasını nedenleriyle açıkladı.

Konut yatırımı yapmak isteyenler dikkat! En kârlı il ve ilçeler açıklandı: Bu bölgelerden ev alan yaşadı!

Konut yatırımı yapmak isteyenler dikkat! En kârlı il ve ilçeler açıklandı: Bu bölgelerden ev alan yaşadı!

Kasım ayında Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarken, reel olarak yüzde 12,0 oranında azaldı. Aylık bazda en dikkat çekici fiyat artışı yüzde 37,9 ile Balıkesir​'de yaşanırken, yıllık bazda zirveye yüzde 34,8 artış oranı ile Ankara​ yerleşti. Kasım ayında en düşük fiyat artışı ise yüzde 14,9 ile Antalya'da görüldü.

ANKARA KONUT FİYATLARINDA İSTANBUL​'U GERİDE BIRAKTI

Akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, Ankara'daki konut fiyat artışının İstanbul'u geride bırakmasına dikkat çekerek bu durumu birkaç nedene dayandırdı. İstanbul'un ekonomik dalgalanmalara daha hızlı tepki verdiğine vurgu yapan Kara, 2023 yılındaki 6 Şubat depremlerinin ardından Ankara'ya yoğun bir göç yaşandığını ifade etti. İstanbul'da ise beklenen Büyük Marmara Depremi sebebiyle tersine bir hareketlilik olduğunu belirtti.

"RUSLARIN KONUT ALIM FURYASI SONA ERDİ"

Antalya ve Mersin gibi güney şehirlerinde fiyat artışının yavaşladığına değinen ünlü ekonomist, bu durumu "Rusların konut alım furyasının sona ermesi" ile ilişkilendirdi. Prof. Dr. Kara, güney bölgelerinde fiyatların bu nedenle "düzeltme yaptığını" belirterek, "Lacivert bölgeler son bir yılda fiyatların en az, kırmızı bölgeler ise en fazla arttığı iller" yorumunu yaptı. Ankara konut piyasasında yaşanan hareketlilik, hem ekonomik dalgalanmalar hem de göç etkisiyle dikkat çekiyor. Güney illerinde ise dış talebin azalması, fiyat dinamiklerini tersine çevirmiş gibi görünüyor.