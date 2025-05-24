Ankara'da çiftçiye destek müjdesi

AnkaraBüyükşehir Belediye BaşkanıMansur Yavaş, X hesabından 11-12 Nisan tarihleri arasında meydana gelen zirai don ile ilgili açıklamada bulundu.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Don felaketinin ardından, meyve bahçelerinde yüzde 100’e varan hasar tespit ettik. Bu zorlu süreçte üreticimizin yanında olmak boynumuzun borcudur. Yaklaşık 6 bin 500 çiftçimize Başkent Çiftçi Kart aracılığıyla nakdi destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Yavaş, başvuruların “https://baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden alınacağını belirtti.