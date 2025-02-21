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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Ankara'da Ramazan pidesi kaç lira olacak? Halk Ekmek'ten açıklama geldi

Ramazan ayı yaklaşırken Ankara Halk Ekmek, vatandaşların merakla beklediği pide fiyatlarını duyurdu. Ramazan boyunca 350 gramlık pide 13 TL’den satışa sunulacakken, fırınlarda 250 gram pide 20 TL olacak.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 17:05

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların merakla beklediği pide fiyatları netleşmeye başladı. Ankara Halk Ekmek, Ramazan boyunca 350 gramlık Ramazan pidesinin 13 TL'den satılacağını duyurdu.

Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ekonomik zorluklar karşısında vatandaşlara destek olmayı sürdürecekleri vurgulanarak, "Ekmeğe gelen zamların ardından Ankara’da Halk Ekmek’in fiyatı merakla bekleniyordu. En uygun fiyatlarımızla aile bütçelerine destek vermeye devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca 350 gram Ramazan pidesini Başkent Marketlerimizde 13 TL’den satacağız" ifadeleri kullanıldı.

FIRINLARDA PİDE FİYATI DAHA YÜKSEK OLACAK

Öte yandan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl Ramazan pidesinin fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 250 gramlık pidenin 20 TL’den, 370 gramlık pidenin ise 30 TL’den satılacağını duyurdu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Pide kaç TL olacak?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul ve Ankara'da 250 gramlık ramazan pidesinin 20 liradan satılacağını duyurdu.
ETİKETLER
#çz nurak
#czn burak
#pide
#ramazan ayı
#ramazan pidesi
#Ekonomi
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