Ankara'da süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara’daki toptancılar sitesine eş zamanlı denetimlerin yapıldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, gerçekleştirilen denetimler sonucu bozulmuş, küflenmiş ve izlenebilirliği olmayan 40 ton süt ve süt ürününün satışının önlendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki toptancılar sitesinde süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uyulmadığı gerekçesiyle 40 ton ürünün satışının önlendiğini açıkladı.

“ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİ”

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelikleri olduğuna vurgu yaptı. Bakan Yumaklı, denetimlerde, tüketici sağlığını tehlikeye düşüren durumlar ile taklit ve tağşiş hususlarının araştırıldığını, ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğunun kontrol edildiğini belirtti.

Denetimlerle tüketicilerin güvenilir gıdaya erişim hakkını korurken, kurallara uyan işletmelerin de yanında bulunduklaını ifade eden Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Etiket bilgisi eksikliği-yanlışlığı, izlenebilirliğin sağlanamaması, bozulmuş-küflenmiş ürünlerin satışa sunulması, uygunsuz depolama koşulları gibi nedenlerle 40 ton ürünün satışı önlendi. Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 40 yasal işlem uygulandı. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıda için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

https://x.com/ibrahimyumakli/status/1923624278412481022