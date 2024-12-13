Ankara'da suya zam! Yeni tarife belli oldu 

13 Aralık 2024 21:21 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 21:33

Yeni yıla yaklaşırken zam kararları da peş peşe geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, su tarifesinde değişikliğe giderek yüzde 30,2 oranında artış yaptı. Yeni düzenleme ile beraber "su+atık su bedeli" 35 TL'ye çıkmış oldu.

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Ankara​ Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürlüğü su tarifesinde düzenlemeye gitti. Yeni uygulama kapsamında "su ve atık su bedeli" toplamda yüzde 30,2 oranında artırılarak 35 TL olarak belirlendi.

Sosyal destek alan vatandaşlar için ise eski düzenlemeler geçerli kalmaya devam edecek. Bu kapsamda, sosyal yardımlardan faydalanan haneler, ayda 10 metreküpe kadar olan su tüketimleri için metreküp başına 1 TL ödeme yapacak. Ayrıca, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencileri için yüzde 50 indirim uygulanmaya devam edecek.

SU ZAMMINDA AK PARTİ​'DEN TEPKİ!

Su fiyatlarının gündemdeki yerini koruduğu tartışma sonrası söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, suyun tasarruflu kullanılmasını desteklediklerini ifade etti. Ancak Yalçın, yalnızca fiyat artışlarıyla su tüketiminin azaltılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın geçmişte su fiyatlarına ilişkin açıklamalarını hatırlatan Yalçın, Yavaş'ın bir zamanlar yüksek bulduğu su fiyatlarını şimdi artırmış olmasını eleştirdi.

ABB'nin son düzenleme ile Türkiye genelinde en yüksek su fiyatını uygulayan belediyelerden biri haline geldiğini savunan Yalçın, "Bazı şirketlere daha fazla kazanç sağlamak için şişirilmiş etkinlik maliyetleri bahanesiyle suya yapılan bu 10 katlık zam kabul edilemez." diye konuştu.

CHP: 'HER ŞEYE ZAM GELİYOR'

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise fiyat artışlarının suyla sınırlı olmadığını belirterek, esas sorunun ülke ekonomisindeki genel sıkıntılar olduğunu dile getirdi. Neslihanoğlu, doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarının sudan çok daha fazla arttığına dikkat çekti.

Alınan zam kararı, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.