Ankara'da taksi ücretlerine zam! İndi bindi 200 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve işletme giderlerindeki artışlar gerekçe gösterilerek yapılan düzenleme, 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni tarifeye göre taksiye binmenin başlangıç maliyeti olan açılış ücreti 65 TL olarak belirlenirken, kısa mesafeli yolculuklar için uygulanan indi-bindi ücreti 200 TL’ye çıkarıldı. Söz konusu artış, özellikle toplu taşıma seçeneklerinin sınırlı olduğu kısa yolculuklarda taksiye mecbur kalanlar için ciddi bir yük oluşturacak.

MESAFE VE SÜRE TARİFELERİ DE ZAMLANDI

Kilometre ve zaman bazlı ücretlerde de belirgin zamlar yapıldı. Güncel tarifeye göre detaylar şöyle:

Kilometre başına ücret: 40 TL

Her 100 metre için birim mesafe ücreti: 4 TL

Saatlik bekleme ücreti: 420 TL

Birim zaman ücreti (1 dakika): 7 TL

1 Mart 2026 tarihinden itibaren güncellenen taksi fiyatları şöyle :

Açılış ücret: 65 TL

İndi- Bindi: 200 TL

Kilometre Başı: 40 TL

Saatlik Ücret: 420 TL