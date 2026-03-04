Menü Kapat
TGRT Haber
Ankara'da taksi ücretlerine zam! İndi bindi 200 TL

Ankara'da taksi ücretlerine yapılan zamla birlikte indi-bindi ücreti 200 lira oldu. Öte yandan kilometre ve zaman bazlı ücretlerde de belirgin zamlar yapıldı. İşte tüm rakamlar ve detaylar...

Ankara'da taksi ücretlerine zam! İndi bindi 200 TL
04.03.2026
04.03.2026
saat ikonu 17:40

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve işletme giderlerindeki artışlar gerekçe gösterilerek yapılan düzenleme, 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni tarifeye göre taksiye binmenin başlangıç maliyeti olan açılış ücreti 65 TL olarak belirlenirken, kısa mesafeli yolculuklar için uygulanan indi-bindi ücreti 200 TL’ye çıkarıldı. Söz konusu artış, özellikle toplu taşıma seçeneklerinin sınırlı olduğu kısa yolculuklarda taksiye mecbur kalanlar için ciddi bir yük oluşturacak.

Ankara'da taksi ücretlerine zam! İndi bindi 200 TL

MESAFE VE SÜRE TARİFELERİ DE ZAMLANDI

Kilometre ve zaman bazlı ücretlerde de belirgin zamlar yapıldı. Güncel tarifeye göre detaylar şöyle:

Kilometre başına ücret: 40 TL

Her 100 metre için birim mesafe ücreti: 4 TL

Saatlik bekleme ücreti: 420 TL

Birim zaman ücreti (1 dakika): 7 TL

Ankara'da taksi ücretlerine zam! İndi bindi 200 TL

1 Mart 2026 tarihinden itibaren güncellenen taksi fiyatları şöyle :

Açılış ücret: 65 TL

İndi- Bindi: 200 TL

Kilometre Başı: 40 TL

Saatlik Ücret: 420 TL

