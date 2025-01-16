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Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam yolda! İşte yeni fiyat tarifesi

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 09:47 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:00
Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam yolda! İşte yeni fiyat tarifesi

İstanbul'da UKOME toplantısında toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapılmasının ardından, dikkatler Ankara'ya yöneldi. Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 20-30 arası zam geleceğini iddia etti.

2025 yılının başında artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamlar, vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen UKOME toplantısında, İstanbul’daki toplu taşıma ücretlerinde yüzde 35 oranında artış yapılırken, Ankara’da da benzer bir zam yapılması bekleniyor.

Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam yolda! İşte yeni fiyat tarifesi - 1. Resim

ANKARA’DA TOPLU ULAŞIMA ZAM GELİYOR

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Ankara’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 20 ile yüzde 30 arasında zam yapılması planlanıyor. Zam sonrası 21 TL olan tam otobüs biniş ücretinin 25 ila 27 TL arasında olacağı öngörülüyor.

Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam yolda! İşte yeni fiyat tarifesi - 2. Resim

GÜNCEL ANKARA​ ULAŞIM ÜCRETLERİ

Ankara’da toplu taşıma araçlarında kullanılan Ankarakart ve Başkentkart kullanıcıları için geçerli olan mevcut ücret tarifesi şöyle:  
Ankara içerisinde toplu ulaşım araçlarında kullanılan EGO kart ücretleri şu şekilde:

ANKARAKART / BAŞKENTKART BİR BİNİŞ ÜCRETİ

Tam: 21,00 TL
Tam aktarma: 10,00 TL
İndirimli: 10,50 TL
İndirimli aktarma: 6,50 TL

KREDİ KARTI İLE BİNİŞ

Tam: 25,00 TL

NFC İLE (CEP TEL.) BİNİŞ

Tam: 25,00 TL

TEK BİNİŞLİK QR BİLET

Tam: 24,00

ÖĞRETMEN BİR BİNİŞ ÜCRETİ

İndirimli: 15,50 TL
İndirimli aktarma: 7,50 TL

Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam yolda! İşte yeni fiyat tarifesi - 3. Resim

Zam sonrası özellikle tam biniş ve indirimli ücretlerde önemli artışlar olması bekleniyor. Vatandaşlar, artan ulaşım maliyetlerinin günlük yaşamlarını ve bütçelerini nasıl etkileyeceğini tartışırken, birçok kişi bu zamların ekonomik zorlukları daha da artıracağıNI belirtiyor.

Yeni tarifelerin ne zaman yürürlüğe gireceği ise önümüzdeki günlerde resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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