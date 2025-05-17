Anne-babalar dikkat! O markanın kanguru modeli yasaklandı: Bebeğiniz yaralanabilir

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla tüketicileri uyardı: Bir bebek kanguru modeli ve bir oda kokusu, güvenlik riskleri nedeniyle piyasadan çekiliyor. Bakanlık, bu ürünlerin satışını yasakladı ve mevcut stokların toplatılmasına karar verdi. Bebek sahibi ailelerin ve evlerinde oda kokusu kullananların bu uyarıyı dikkate alması gerekiyor. İşte detaylar...