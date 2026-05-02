Ekonomi
Anneler Günü alışverişinde rekor beklentisi

Anneler Günü haftasında perakende sektöründe hareketlilik artıyor. Özel günler arasında en çok alışveriş yapılan günlerden olan bu özel gün için piyasa rekor alışveriş bekliyor. BMD Başkanı Sinan Öncel, kartlı harcamalarda bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyar liralık artışla toplam cironun 150 milyar liraya ulaşabileceğini öngördüklerini açıkladı.

Anneler Günü alışverişinde rekor beklentisi
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 18:49

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu yıl haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar liralık artışla 150 milyar liralık ciro olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu yıl Anneler Günü haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar liralık artışla 150 milyar liralık ciro olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti.
BMD Başkanı Sinan Öncel, bu yıl Anneler Günü haftasında 150 milyar liralık ciro beklediklerini açıkladı.
Anneler Günü'nde hediyelik olarak en çok mücevher, takı, kozmetik, giyim, elektronik eşya ve küçük ev aletleri tercih ediliyor.
Geçen yıl Anneler Günü haftasında kartlı harcamalar yaklaşık 4,7 milyar lira artarak 119,2 milyar liraya ulaşmıştı.
Bu yıl Anneler Günü haftasında hediyelik kategorilerinde kartlı harcamada bir önceki haftaya göre 6 milyarlık bir artışla 150 milyar liralık ciro öngörülüyor.
Online alışverişte siparişler verilmeye başlanırken, fiziki mağazalarda alışverişin büyük bölümünün 9 Mayıs Cumartesi günü olması bekleniyor.
9 Mayıs'ta mücevher, takı ve kozmetik ürünlerinde yüzde 100, giyim, aksesuar ve küçük ev aletlerinde yüzde 25-30 civarında adet satış artışı öngörülüyor.
BMD'den yapılan açıklamada, Öncel'in Anneler Günü harcamalarıyla ilgili değerlendirmesine yer verildi.

Anneler Günü alışverişinde rekor beklentisi

Öncel, indirimlere rağmen markalı perakendede adet satışlar bakımından sınırlı bir artışın olduğu dönemde, dini bayramlar ve özel günler için hediyelik alışverişinin belli kategorilere kısmen de olsa nefes alma imkanı sağladığını belirtti.

EN ÇOK HEDİYELİK ALIŞVERİŞİ YAPILAN GÜN: ANNELER GÜNÜ

Anneler Günü'nün en çok hediyelik alışverişinin yapıldığı özel günler arasında ilk sırada yer aldığına işaret eden Öncel, "Bu özel günde hediyelik olarak çiçeğin yanı sıra en çok mücevher, takı, kozmetik, giyim, elektronik eşya ve küçük ev aletleri tercih ediliyor." ifadesini kullandı.

Anneler Günü alışverişinde rekor beklentisi

Merkez Bankası verilerine göre 2025'in Anneler Günü haftasında giyim, aksesuar, beyaz eşya, elektrik elektronik, mücevher, mobilya, ev tekstili, sağlık, kozmetik ve yemek kategorilerindeki kartlı harcamalarda yaklaşık 4,7 milyar liralık artış görüldüğünü belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Bahsettiğim ürün gruplarında önceki hafta 114,5 milyar lira olan kartlı harcama tutarı, Anneler Günü haftasında 119,2 milyar liraya ulaşmıştı. Bu yıl Anneler Günü haftasında hediyelik kategorilerinde kartlı harcamada bir önceki haftaya göre 6 milyarlık bir artışla 150 milyar liralık ciro olabileceğini tahmin ediyoruz. Markalarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü'ne özel, farklı segmentlere hitap eden kampanyalar ve avantajlı teklifler hazırladı.

Anneler Günü alışverişinde rekor beklentisi

​​​​​​​Hediyelik için online alışverişi tercih edenler siparişlerini vermeye başladı. Fiziki mağazalarda ise alışverişin büyük bölümünün 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşmesini bekliyoruz. 9 Mayıs'ta mücevher, takı ve kozmetik ürünlerinin adet satışlarında yüzde 100, giyim, aksesuar ve küçük ev aletlerinde ise yüzde 25-30 civarında artış olacağını öngörüyoruz."

