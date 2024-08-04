Antalya Havalimanı'nda tarihi rekor! Günlük yolcu sayısıyla dünyaya fark attı

04 Ağustos 2024 12:33 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 13:13

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Antalya Havalimanı'nı toplam 223 bin 217 yolcunun kullandığını belirterek, hem uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi.

Uraloğlu yazılı açıklamasında, sürekli artan yolcu sayısına dikkati çekti. Antalya Havalimanı'nın 3 Ağustos'ta yeni bir rekora imza attığı bilgisini veren Uraloğlu, dış hatlarda 1087, iç hatlarda 130 olmak üzere, toplam 1217 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade etti.

YOLCU SAYISI REKOR KIRDI

Bakan Uraloğlu, "Bir günde havalimanımızı 203 bin 304 dış hat yolcusu, 19 bin 913 iç hat yolcusu olmak üzere toplam 223 bin 217 yolcu kullandı. Böylece Antalya Havalimanı hem uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN ERSOY: AĞUSTOS AYININ İLK 3 GÜNÜNDE İSE YAKLAŞIK 280 BİN TURİST AĞIRLADIK

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı'na dün gelen yolcu sayısında rekor kırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarih, doğa ve kültürün mükemmel buluşma noktası Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık. Yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihi, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla turistlerin gözdesi olan Antalya'da ağustos ayının ilk 3 gününde ise yaklaşık 280 bin turist ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösteren bu muhteşem başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."