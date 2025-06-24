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 | Selahattin Demirel

Antalya'daki otel zabıta dinlemiyor! 112. kez mühürlendi

Antalya Alanya'da bir otel ruhsatsız çalıştırıldığı gerekçesiyle mühürlendi. Otelin ilgi çeken yanı ise tam 112 kez mühürlenmesi.

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Antalya'daki otel zabıta dinlemiyor! 112. kez mühürlendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 23:11

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin daha önce defalarca mühürlenmesine rağmen yasalara aykırı şekilde işletilmeye devam edilen tesise yönelik denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Antalya'daki otel zabıta dinlemiyor! 112. kez mühürlendi

"MÜCADELE SÜRECEK" MESAJI

Payallar Mahallesi'nde yıllardır ruhsatsız faaliyet gösteren bir turizm tesisinin 112. kez mühürlendiği bildirilen açıklamada, "Mühür fekki (mühür bozma) nedeniyle bir kez daha işlem yapıldı. Yasal süreci hiçe sayan işletmeye yönelik gerekli tutanaklar tutulurken, mühürleme işlemi ekipler tarafından yeniden uygulandı." ifadelerine yer verildi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığını ve kamu düzenini hiçe sayan ruhsatsız işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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ETİKETLER
#Alanya
#zabıta
#Ruksatsız İşletme
#Mühürleme
#Kamu Düzeni
#Halk Sağlığı
#Ekonomi
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