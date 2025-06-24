Antalya'daki otel zabıta dinlemiyor! 112. kez mühürlendi

Antalya Alanya'da bir otel ruhsatsız çalıştırıldığı gerekçesiyle mühürlendi. Otelin ilgi çeken yanı ise tam 112 kez mühürlenmesi.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin daha önce defalarca mühürlenmesine rağmen yasalara aykırı şekilde işletilmeye devam edilen tesise yönelik denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

"MÜCADELE SÜRECEK" MESAJI

Payallar Mahallesi'nde yıllardır ruhsatsız faaliyet gösteren bir turizm tesisinin 112. kez mühürlendiği bildirilen açıklamada, "Mühür fekki (mühür bozma) nedeniyle bir kez daha işlem yapıldı. Yasal süreci hiçe sayan işletmeye yönelik gerekli tutanaklar tutulurken, mühürleme işlemi ekipler tarafından yeniden uygulandı." ifadelerine yer verildi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığını ve kamu düzenini hiçe sayan ruhsatsız işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.