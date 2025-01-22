Apple hisselerinde sert düşüş: Yatırımcılar endişeli

22 Ocak 2025 13:49 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 13:53

Apple hisseleri sert düştü! iPhone satışlarındaki durgunluk ve Çin pazarındaki zayıflık, yatırımcıları endişelendirdi. Analistlerin negatif revizyonları piyasalarda yeni bir dalga oluşturdu.

Dünyanın en değerli markası belli oldu: Zirveyi kimseye kaptırmadı!

Dünyanın en değerli markası belli oldu: Zirveyi kimseye kaptırmadı!

Apple, iki analistin şirketle ilgili yatırım​ notlarını aşağı yönlü revize etmesinin ardından piyasalarda yeni bir baskıyla karşı karşıya kaldı. iPhone​ satışlarındaki durgunluk ve Çin​ pazarındaki zayıflık, yatırımcıların kaygılarını artırdı.

İKİ ANALİSTTEN OLUMSUZ DEĞERLENDİRME

Loop Capital, Apple​ için yatırım tavsiyesini "Tut" seviyesine indirirken, Jefferies analisti Edison Lee, hisse senetlerini "Performans Altı Getiri" olarak derecelendirdi. Lee, özellikle Çin pazarındaki durgunluğun beklentilerin ötesinde bir zayıflık gösterdiğini ve bu durumun şirketin gelirlerine zarar verdiğini ifade etti.

HİSSELERDE BÜYÜK KAYIP

Apple hisseleri, salı günü yüzde 3,2 değer kaybetti. Bu düşüş, kasım ayından bu yana görülen en düşük seviyeye ulaşıldığını gösterdi. Ocak ayındaki yüzde 11’lik değer kaybı ise Aralık 2022’den bu yana en büyük aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

NVİDİA, APPLE’I GERİDE BIRAKTI

Apple’ın piyasa değeri bir günde 110 milyar dolardan fazla azaldı. Bu gelişmeyle birlikte Nvidia, piyasa değeri açısından Apple’ı geride bırakarak dikkat çekti.

ANALİSTLERİN ÇOĞUNLUĞU HÂLÂ OLUMLU

Bloomberg HT’nin haberine göre, Apple ile ilgili olumsuz değerlendirmede bulunan analistlerin oranı yüzde 8,5’te kaldı. Buna karşın, analistlerin yüzde 63’ü hâlâ "Al" tavsiyesi veriyor.

YAPAY ZEKÂ SATIŞLARDA ETKİLİ OLMADI

Uzmanlar, Apple’ın iPhone satışlarında yapay zekâ kaynaklı bir sıçrama yapamamasının, şirketin büyüme beklentilerini aşağı çektiğini belirtiyor. Çin pazarında yaşanan durgunluk da bu tabloyu daha da kötüleştirdi.