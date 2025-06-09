Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Apple kullananlar dikkat: Komisyon ödemesi kalkıyor

ABD mahkemesi, Apple’ın App Store dışı ödemelerden komisyon almasını yasakladı. Şirket, kullanıcıları uyaran ekranları da kaldırmak zorunda.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Apple kullananlar dikkat: Komisyon ödemesi kalkıyor
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 12:30

Apple’ın App Store politikaları bir kez daha yargının radarında. ABD’de görülen davada, Apple’ın üçüncü taraf ödeme sistemlerinden aldığı yüzde 27’lik komisyonun artık tamamen yasaklandığı açıklandı. Üstelik şirket, kullanıcıları bu alternatif ödeme yollarından vazgeçirmeye çalışan uyarı ekranlarını da devre dışı bırakmak zorunda kalacak.

Apple kullananlar dikkat: Komisyon ödemesi kalkıyor

EPİC GAMES DAVASININ UZANTISI

Bu kararın arka planında, Apple’ın uzun süredir süren Epic Games davası yatıyor. Mahkeme, Apple’ın görünürde alternatif ödeme yönlendirmelerine izin verdiğini; ancak arka planda hâlâ yüksek oranlarda komisyon alarak rekabeti baltaladığını belirtti. Nisan ayında alınan bu karar, Apple’ın bu uygulamalarının ihtiyati tedbiri ihlal ettiğine hükmetmişti.

Apple kullananlar dikkat: Komisyon ödemesi kalkıyor

Apple ise geçtiğimiz ay acil bir itiraz başvurusunda bulundu. Ancak mahkeme, yürütmenin durdurulması talebini reddederek şirketin bu hamlesini boşa çıkardı. Yani Apple, kararı uygulamaktan kaçınamayacak.

Apple kullananlar dikkat: Komisyon ödemesi kalkıyor

“APPLE VERGİSİ” DEVRİ KAPANIYOR MU?

Spotify ve Amazon gibi büyük platformlar şimdiden uygulamalarını yeni kurallara göre güncellemeye başladı. Kullanıcılar artık App Store dışındaki ödeme yöntemlerini daha özgür bir şekilde tercih edebilecek. Böylece uzun süredir tartışma konusu olan ve “Apple Vergisi” olarak anılan komisyon uygulaması, bu tür ödemelerde geçerliliğini yitirmiş oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Patronlardan dikkat çeken çağrı: "Enflasyon kadar..."
Yatırımcıların gözdesi olabilir! Borsa İstanbul’da en az borcu olan şirketler açıklandı: İşte listede yer alan şirketler
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.