Apple kullananlar dikkat: Komisyon ödemesi kalkıyor

Apple’ın App Store politikaları bir kez daha yargının radarında. ABD’de görülen davada, Apple’ın üçüncü taraf ödeme sistemlerinden aldığı yüzde 27’lik komisyonun artık tamamen yasaklandığı açıklandı. Üstelik şirket, kullanıcıları bu alternatif ödeme yollarından vazgeçirmeye çalışan uyarı ekranlarını da devre dışı bırakmak zorunda kalacak.

EPİC GAMES DAVASININ UZANTISI

Bu kararın arka planında, Apple’ın uzun süredir süren Epic Games davası yatıyor. Mahkeme, Apple’ın görünürde alternatif ödeme yönlendirmelerine izin verdiğini; ancak arka planda hâlâ yüksek oranlarda komisyon alarak rekabeti baltaladığını belirtti. Nisan ayında alınan bu karar, Apple’ın bu uygulamalarının ihtiyati tedbiri ihlal ettiğine hükmetmişti.

Apple ise geçtiğimiz ay acil bir itiraz başvurusunda bulundu. Ancak mahkeme, yürütmenin durdurulması talebini reddederek şirketin bu hamlesini boşa çıkardı. Yani Apple, kararı uygulamaktan kaçınamayacak.

“APPLE VERGİSİ” DEVRİ KAPANIYOR MU?

Spotify ve Amazon gibi büyük platformlar şimdiden uygulamalarını yeni kurallara göre güncellemeye başladı. Kullanıcılar artık App Store dışındaki ödeme yöntemlerini daha özgür bir şekilde tercih edebilecek. Böylece uzun süredir tartışma konusu olan ve “Apple Vergisi” olarak anılan komisyon uygulaması, bu tür ödemelerde geçerliliğini yitirmiş oldu.