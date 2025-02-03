Apple rekor kazanç bildirdi! iPhone tahminlerini tutturamadı

03 Şubat 2025 17:46 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:49

iPhone üreticisi Apple, ilk mali çeyrekte 124,3 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Oranla Wall Street'in beklentilerini karşıladı.

Apple, tatil sezonunun etkisiyle mali birinci çeyrek kazançlarında Wall Street'in beklentilerini karşıladı. iPhone üreticisi, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde 124,3 milyar dolar gelir bildirdi.

APPLE'DAN REKOR KAZANÇ

Apple, hisse başına 2,41 dolar kazanç ve 36,3 milyar dolar net gelir bildirdi. Apple'ın Aralık ayında sona eren çeyrekte hisse başına 2,35 dolar kazanç ve 35,6 milyar dolar net gelir bildirmesi bekleniyordu.

Apple, bir yıl öncesine göre yüzde 4 artışla 124,3 milyar dolarlık gelirle şimdiye kadarki en iyi çeyreğini bildirdi. Şirketin mali birinci çeyrekte 124,3 milyar dolar gelir bildirmesi bekleniyordu.

İPHONE GELİR BEKLENTİLERİNİ KAÇIRDI

Şirketin "şimdiye kadarki en iyi çeyreği" olmasına rağmen Apple, iPhone gelir beklentilerini kaçırdı.

Teknoloji devi, FactSet'e göre iPhone için 69,1 milyar dolarlık net satış bildirirken, analistler 70,7 milyar dolar bekliyordu.

Apple hisseleri, şirketin Mart çeyreği için yıllık bazda "düşük ila orta tek haneli" büyüme beklediğini açıklamasının ardından mesai sonrası işlemlerde yüzde 3'ten fazla arttı. göre gelir için 95,6 milyar dolar ve hisse başına kazanç için 1,66 dolar beklenti mevcuttu.