Apple, şimdi al-sonra öde kredi planını iptal edecek

18 Haziran 2024 12:40 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 12:39

ABD'deki Apple Pay Later kullanıcıları, faiz ya da ücret ödemek zorunda kalmadan 1.000 dolara kadar olan alışverişlerinin maliyetini altı hafta içinde dört taksite bölebiliyordu.

Apple'ın müşterilerine bankalara ve diğer geleneksel borç verenlere başvurmak yerine etkin bir şekilde kredi sunmuştu.

Şirket kredileri vermek için Apple Financing adlı yeni bir yan kuruluşu kullandı.

ABD'de faiz oranlarının sıfıra yakın olduğu bir dönemde gerçekleşen bu uygulama, her iki borçlanmayı da çok daha cazip hale getirdi.

Ancak, merkez bankaları artan fiyatlarla mücadele etmek için faiz oranlarını yükselttikçe, bu tür planlar daha az çekici hale geldi.

APPLE, SONRA ÖDE KREDİ PLANINI İPTAL ETTİ

Apple geleneksel finansal hizmetler sunma planlarında geri adım attı.

Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği yıllık geliştirici etkinliği sırasında, taksitli ödeme seçenekleri sunmak için ABD'de Citi, İngiltere'de HSBC ve Avustralya'da ANZ dahil olmak üzere bankalarla ortaklık yapacağını duyurdu.

Yeni ödeme seçenekleri, bu yılın sonlarına doğru yayınlanması beklenen iOS 18 işletim sisteminde kullanıma sunulacak.

Mevcut borçlular Apple'ın Wallet uygulamasını kullanarak ödemelerini yönetmeye devam edebilecekler.