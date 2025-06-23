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 | İrem Çınar

Apple’a yapay zekâ davası: Hissedarlar harekete geçti

Apple, Siri’ye entegre edeceğini duyurduğu yapay zekâ özelliklerini zamanında sunamadığı gerekçesiyle yatırımcılarının açtığı dolandırıcılık davasıyla karşı karşıya.

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Apple’a yapay zekâ davası: Hissedarlar harekete geçti
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 09:50

Apple’ın yapay zekâ projeleri, teknoloji devini yatırımcılarıyla karşı karşıya getirdi. Şirketin bazı hissedarları, Apple’a karşı San Francisco’daki federal mahkemeye toplu dava açtı. Gerekçe: Siri’ye entegre edilmesi planlanan yapay zekâ özelliklerinin kamuoyuna hatalı biçimde lanse edilmesi.

2024’TE TANITILDI, 2026’YA ERTELENDİ

Davaya temel teşkil eden gelişmeler, Haziran 2024’te düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı’na (WWDC) dayanıyor. Apple, burada “Apple Intelligence” adını verdiği yeni yapay zekâ sistemini duyurmuş ve Siri'nin çok daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir asistan haline geleceğini açıklamıştı.

Bu duyuruyla birlikte, özelliklerin iPhone 16 ile birlikte sunulacağı beklentisi oluşmuştu. Ancak dava dosyasına göre, o dönem Apple’ın elinde çalışan bir prototip bile yoktu. Buna rağmen yatırımcı sunumlarında bu sistemin neredeyse hazır olduğu ima edildi.

Apple’a yapay zekâ davası: Hissedarlar harekete geçti

SİRİ EKİBİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Beklenen yapay zekâ özelliklerinin ertelendiği bilgisi Apple tarafından daha sonra resmen doğrulandı. Siri’nin dönüşümünden sorumlu yönetici görevden alındı; geliştirme çalışmalarıysa Vision Pro biriminin başındaki Mike Rockwell’e devredildi.

Apple’a yapay zekâ davası: Hissedarlar harekete geçti

900 MİLYAR DOLARLIK ERİME

Apple hisseleri, 26 Aralık 2024’teki rekor seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 25 düşerek şirketin piyasa değerinden yaklaşık 900 milyar dolarlık bir kaybın silinmesine yol açtı. Bu değer kaybı, yatırımcıların tepkisini büyüttü ve sonunda davaya dönüştü.

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