Apple'dan Tim Cook'a büyük zam! 

12 Ocak 2025 11:53 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:56

Apple, Tim Cook’un maaşına %18 zam yaparken, çeşitlilik programını sonlandırma talebini reddetti.

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, CEO’su Tim Cook’un maaşına %18 oranında zam yaptığını duyurdu. Yeni rakamlara göre Cook’un toplam maaşı 2024​ yılında 74.6 milyon dolara ulaştı. Bu zam, bir önceki yılki 63.2 milyon dolarlık maaşına kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor.

Ancak bu duyuru, şirketin yıllık toplantısı öncesinde başka bir tartışmayla da gündeme geldi. Apple​, bir grup hissedarın şirketin çeşitlilik programlarını (DEI) sonlandırma talebini reddettiğini açıkladı. Şirket, bu önerinin iş operasyonlarını gereksiz yere kısıtlayacağını ve Apple’ın yasal ve düzenleyici riskleri zaten değerlendirdiğini belirtti.

TİM COOK'UN MAAŞ DETAYLARI

Tim Cook’un maaşı, 3 milyon dolarlık temel ücret, 58.1 milyon dolarlık hisse ödülleri ve 13.5 milyon dolarlık ek ödemelerden oluşuyor. Zamın büyük bölümü, hisse ödüllerinin değerindeki artıştan kaynaklanıyor. Ancak Cook’un maaşı 2022 yılındaki 100 milyon dolarlık rekor seviyenin hala gerisinde. Bu düşüş, 2023 yılında çalışanlar ve hissedarların tepkileri üzerine Cook’un kendi maaşında kesinti yapmasıyla gerçekleşmişti.

DİĞER YÖNETİCİLERE DE ZAM

Apple’ın diğer üst düzey yöneticileri de maaş artışından nasibini aldı. Şirketin eski CFO’su Luca Maestri dahil olmak üzere, perakende başkanı, operasyon şefi ve hukuk danışmanı gibi isimler 2024’te 27 milyon dolardan fazla kazandı. Maestri’nin yerini kısa süre önce Kevan Parekh aldı.

ÇEŞİTLİLİK PROGRAMI ELEŞTİRİSİ

Hissedarların önerisi, Apple’ın çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarının çalışanlara ayrımcılık yapabileceği ve şirketin dava edilmesine yol açabileceği gerekçesiyle sonlandırılmasını talep ediyordu. Ancak Apple yönetimi, bu öneriyi reddetti ve programların şirket için önemli olduğunu vurguladı.

Apple’ın yıllık toplantısı 25 Şubat’ta gerçekleştirilecek ve bu toplantıda hissedarlar, yönetimin dört farklı dış öneriye karşı olan tutumunu oylayacak. Şirketin, hissedarların tüm önerilerine karşı çıktığı bildirildi.