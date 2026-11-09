Ar-Ge ve Teknopark şirketlerine stratejik fırsat

Ecofolio, devam eden Loopyon Su Teknolojileri ve yeni açılacak kampanyalarıyla kurumsal şirketlere bu yükümlülüğü katma değerli derin teknoloji ortaklığına dönüştürme fırsatı sunuyor.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) nitelikli yatırımcı şartlarında gerçekleştirdiği güncellemeler, Türkiye’deki Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminde kurumsal yatırımlar için yeni bir dönem başlattı. Yapılan düzenlemeyle kurumsal yatırımcıların nitelikli yatırımcı sayılabilmesi için en az 50 milyon TL finansal varlığa sahip olması ya da 2,5 milyar TL aktif toplamı, 4,5 milyar TL yıllık net hasılat ve 250 milyon TL özsermaye kriterlerinden en az ikisini karşılaması gerekiyor. Ayrıca mevcut nitelikli yatırımcı statüsünün sürdürülmesi için de güncellenmiş kriterlerin belgelendirilmesi zorunlu hale getirildi.

Yeni eşikleri karşılayan Ar-Ge ve Teknopark şirketleri, yüzde 3’lük yatırım yükümlülüklerini GSYF’ler (Girişim Sermayesi Yatırım Fonları) üzerinden yerine getirebiliyor. Ancak bu yüksek finansal kriterleri sağlayamayan şirketler için doğrudan kuluçka merkezlerindeki girişimlere sermaye aktarmak ve paya dayalı kitle fonlama sistemine dahil olmak öne çıkan en esnek çözüm haline geldi. 4691 sayılı Kanun kapsamındaki bu mekanizma, kitle fonlamasını hem yasal yükümlülükleri karşılayan hem de yüksek potansiyel sunan stratejik bir kanala dönüştürüyor. Böylece kuluçka girişimlerine sermaye akışı hız kazanırken, şirketler de sadece bir yasal zorunluluğu yerine getirmekle kalmayıp derin teknoloji girişimlerinin büyüme hikayesine doğrudan ortak oluyor.

Letven Capital bünyesinde faaliyet gösteren GSYF’ler ve SPK lisanslı kitle fonlama platformu Ecofolio, şirketlere bu süreçte farklı çözümler sunuyor. Nitelikli yatırımcı şartını sağlayan Ar-Ge ve Teknopark şirketleri Letven Capital’in fonlarına yatırım yapabilirken, nitelikli yatırımcı şartı aranmaksızın Ecofolio üzerinden tüzel kişiler için herhangi bir alt limit veya yıllık tavan sınırı olmaksızın yüzde 3 yatırım yükümlülüğü yerine getirilebiliyor. Ecofolio Kitle Fonlama Platformu, kurumsal yatırımcılara sadece 5 dakikalık e-Devlet doğrulamalı kurumsal kayıt ve 2 dakikalık işlem kolaylığıyla toplam 7 dakikada tam dijital işlem imkânı tanıyor. Yapılan tüm yatırımlar Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) güvencesiyle şirket adına resmî olarak tescil edilirken, yasal mevzuatın gerektirdiği tüm şeffaflık eksiksiz olarak sağlanıyor.

DR. MELEK DEMİRAY: "YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ SANİYELER İÇİNDE STRATEJİK YATIRIMA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Yeni düzenlemeyle birlikte kitle fonlamasının Ar-Ge ve teknoloji şirketleri için en pratik ve güvenli yol haline geldiğini belirten Ecofolio CEO’su Dr. Melek Demiray, şu değerlendirmede bulundu:

“SPK'nın son kararı, kurumsal şirketler için yüzde 3'lük Ar-Ge yükümlülüklerini sadece yasal bir uyumluluk süreci olmaktan çıkarıp, geleceğin teknolojilerini şekillendiren yüksek katma değerli bir yatırım hamlesine dönüştürmek için güçlü bir fırsat sundu. Ecofolio’nun tamamen dijital altyapısı ve bürokrasiden arınmış sistemi ile saniyeler içinde yatırımı gerçekleştirmek mümkün. Şirketler geleneksel yöntemlerin sınırlarına takılmadan, doğrudan kuluçka merkezinde yer alan yenilikçi girişimlere ortak olabiliyor. 15 Kasım’a kadar platformumuzda yatırım turu süren Loopyon Su Teknolojileri ile kurumsal yatırımcılarımıza, modern seralarda kimyasal kullanmadan su güvenliği sağlayan kritik bir derin teknolojiye ortak olma çağrısı yapıyoruz. Yeni açacağımız kampanyalarımız ile portföyümüzü genişletiyoruz. Böylelikle şirketleri, yasal yükümlülüklerini Türkiye’nin geleceğini küresel ölçekte inşa edecek öncü girişimlere taşımaya davet ediyoruz.”

LOOPYON’UN SAHA BAŞARISI YÜZDE 99,99

Geliştirdiği yerli teknolojiyle tarımda verimlilik standartlarını yeniden belirleyen Loopyon Su Teknolojileri, sunduğu somut saha sonuçları ve uluslararası başarılarıyla dikkat çekiyor. 35 milyon lira fonlama hedefi ile Ecofolio üzerinden yatırım kampanyası devam eden girişim, Avrupa Yaratıcılık ve İnovasyon Fuarı (Euroinvent) başta olmak üzere çok sayıda uluslararası ödüle sahip uzman bir kadro tarafından yönetiliyor. Hedefinde ise küresel pazarda büyümek var.

Alarko Grubu şirketi Alsera Tarım A.Ş. tesislerinde yürütülen saha çalışmalarında mikrobiyolojik yükü yüzde 99,99 oranında kontrol altına aldığını kanıtlayan Loopyon, bu kritik başarısını Alsera’nın resmî niyet mektubuyla tescillemiş durumda. Suyun sürekli geri kazanımını sağlayan döngüsel sistemi sayesinde yıllık üretim verimliliğinde yüzde 5 ila yüzde 15 arasında artış sunan teknoloji, AB Su Yeniden Kullanım Tüzüğü, Yeşil Mutabakat ve Nitrat Tebliği gibi sulama suyunda kimyasal kullanımını sınırlandıran küresel düzenlemelerle tam uyum sağlıyor.

Ar-Ge ve Teknopark şirketleri, 15 Kasım 2026 tarihine kadar internet adresini ziyaret ederek yüzde 3’lük yatırım yükümlülüklerini dakikalar içinde tamamlayabiliyor. Böylelikle Türkiye’nin geleceğini inşa eden derin teknoloji hamlesinin güçlü bir ortağı olma fırsatını yakalayabiliyor.