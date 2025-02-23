Araba alacaklar dikkat! 300 bin TL bütçeyle şık otomobil imkanı: Yolda bırakmaz masraf çıkarmaz

Sadece 300 bin TL bütçeyle alınabilecek arabalar belli oldu. 279 bin ile 300 bin TL arasında sıfır ve ikinci el otomobil almak mümkün. Hem sıfır hem de ikinci el araç almayı düşünenler için farklı seçenekler sıralandı. Hayalini kurduğunuz otomobil 300 bin TL'ye gerçek oluyor. İşte detaylar.

Araba bakanları yakından ilgilendiren haber geldi. 279 bin ile 300 bin TL arasında sıfır ve ikinci el otomobil seçeneklerine yer verilen bir liste yayımlandı. Fiyatların hızla arttığı şu günlerde, uygun fiyatlı ve ekonomik araç arayışında olanlar için 279 bin ile 300 bin TL arasındaki bütçeyle alınabilecek şık model bulunuyor.

300 BİN LİRAYA HEM EKONOMİK HEM ŞIK ARABA

300 bin lirası olanların alabileceği otomobil listesi açıklandı. Otomobil almak isteyenler için 300 bin TL bütçeyle hem sıfır hem de ikinci el piyasasında birçok seçenek mevcut. Yakıt verimliliği, bakım maliyetleri ve dayanıklılık gibi faktörler göz önünde bulundurularak, hem cebinize uygun hem de uzun vadede sizi memnun edecek araçların listesi şöyle;

279 Bin TL'ye Sıfır Elektrikli Şehir Aracı: Kuba M5: Sıfır otomobil almak isteyenler için 279.900 TL'lik nakit fiyatıyla,

Sıfır otomobil almak isteyenler için nakit fiyatıyla, Hyundai Accent 1.5: 300 bin liraya hem şehir içi hem de uzun yol için ideal araç.

300 bin liraya hem şehir içi hem de uzun yol için ideal araç. Chevrolet Kalos: 300 bin liraya ilk kez otomobil alacaklar için uygun seçenek.

300 bin liraya ilk kez otomobil alacaklar için uygun seçenek. Renault Clio 2: 300 bin liraya 1.4 motorları az arıza vermesiyle biliniyor.

300 bin liraya 1.4 motorları az arıza vermesiyle biliniyor. 'Efsane kasa' olarak tanımlanan Toyota Corolla: 300 bin liraya en çok satılan otomobil modeli.

300 bin liraya en çok satılan otomobil modeli. Hyundai Accent 1.5: 300 bin liraya sağlam ve dayanıklı otomobil.