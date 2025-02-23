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 | Kübra Çelepi

O bankalarda yüksek mevduat devam ediyor! Son günler: Aylık 18 bine yakın kazanç cepte

Yatırımcılar mevduat faizleriyle ilgili hala kararsız. Faizlerin düşmesi ile Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceği düşünülüyor. Ancak Merkez Bankası'nın Aralık 2024'te başlattığı faiz indirimlerine rağmen, mevduat faiz oranları yatırımcılar için cazibesini koruyor. Yeni müşterilere yüzde 47-48 faiz sunan bankalar halen var. 100 bin, 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık mevdut getirisi kazandırmaya devam ediyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 16:19

Türkiye'de faiz oranları, enflasyon tahminleri ve Merkez Bankası'nın para politikaları göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcılar yüksek getiri elde edebileceği araçlar arayışında. Gözler ise mevduata çevrildi. Bankalar da piyasa şartlarına göre mevduat faizlerini düzenli olarak güncellemeye devam ediyor. Özellikle bazı bankaların hala yüksek faiz oranları sunup yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor.

YÜKSEK FAİZLE CAZİP MEVDUAT HESAPLARI

Mevduat faiz oranlarında hareketlilik yaşanıyor. Bankalar, yeni müşterilerine %47-48 gibi yüksek faiz oranları sunmaya devam ediyor. Örneğin, 100 bin TL'lik bir yatırım, 32 gün vadeli bir mevduat hesabı açıldığında, %47 faiz oranıyla yaklaşık 3 bin 500 TL getiri sunuyor.

Bunun yanı sıra, fonlar üzerinden elde edilen kazançlar, ortalama %0,11-0,12 günlük gelirle hesaplandığında, 32 gün sonunda yatırımcılara net 3 bin TL ile 3 bin 300 TL arasında kazanç veriyor.

MEVDUAT YATIRIMI CAZİBESİNİ KORUYOR

Şu an için mevduat faizleri, özellikle kısa vadeli yatırımlar için oldukça cazip görünüyor. Yüksek faiz oranları, yatırımcıların risksiz getiri beklentilerini karşılıyor.

Mevduat faizlerinin geleceği, enflasyon oranları ve Merkez Bankası'nın para politikalarına bağlı olarak değişecek. Uzmanlar yatırımcıların, faiz oranları değiştikçe stratejilerini gözden geçirmeleri ve uzun vadeli getirilere odaklanmaları gerektiği söylüyor.

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

500 bin TL 32 gün vadeli mevduat kazançları, güncel olarak şöyle şekilleniyor;

ODEA GÜNLÜK VADELİ HESAP

%48 Faiz Oranı

17.884,93 TL Net Kazanç
517.884,93 TL Vade Sonu Tutar

ON PLUS STANDART VADELİ HESAP

%47,5 Faiz Oranı

17.698,63 TL Net Kazanç
517.698,63 TL Vade Sonu Tutar

CEPTETEB MARİFETLİ HESAP

%47 Faiz Oranı

17.512,33 TL Net Kazanç
517.512,33 TL Vade Sonu Tutar

DENİZBANK E-MEVDUAT

%45 Faiz Oranı

16.767,12 TL Net Kazanç
516.767,12 TL Vade Sonu Tutar

GARANTİ BBVA E-VADELİ HESAP

%44 Faiz Oranı

16.394,52 TL Net Kazanç
516.394,52 TL Vade Sonu Tutar

ENPARA.COM VADELİ HESAP

%38 Faiz Oranı

14.158,9 TL Net Kazanç
514.158,9 TL Vade Sonu Tutar

İŞ BANKASI

%36 Faiz Oranı

13.413,7 TL Net Kazanç
513.413,7 TL Vade Sonu Tutar

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Sıkça Sorulan Sorular

32 günlük en yüksek faizi hangi banka veriyor?
Hesapkurdu.com'un 20 Şubat 2025 tarihli değerlendirmesine göre, 32 gün vadede en yüksek mevduat faiz oranını veren banka %48 ile Odeabank olmuştur. Bu faiz oranıyla 32 gün vadede 100.000 TL için net faiz kazancı 3.577 TL'dir.
ETİKETLER
#döviz mevduatı
#mevduat faizleri
#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
#Ekonomi
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