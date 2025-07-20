Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Araç alacaklar dikkat! En ucuz sedan otomobiller belli oldu

Özellikle geniş ailelerin tercih ettiği otomatik vites sedan araçlar yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sedan gövde tipi ve otomatik şanzıman arayanlar için en çok tercih edilen modeller Fiat Egea, Toyota Corolla, Renault Megane ve BYD Seal oldu. İşte en ucuz otomatik vitesli 10 sedan araç!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Araç alacaklar dikkat! En ucuz sedan otomobiller belli oldu
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 12:20

piyasasında liste başında araçlar olsa da araçlara büyük bir kesim ilgi göstermeye devam ediyor. Satılan her 100 aracın 63’ü SUV tipi araç olarak öne çıkıyor. Otomatik vitesli sedan modellerin ise alıcısı sadık.

İŞTE TEMMUZ 2025 İTİBARIYLA EN UYGUN FİYATLI OTOMATİK VİTESLİ SEDAN MODELLER:

Araç alacaklar dikkat! En ucuz sedan otomobiller belli oldu

10. MG 7

170 beygirlik 1.5 litrelik motorla Mayıs sonunda Türkiye'ye gelen D segmenti model, 2.550.000 TL’den başlıyor.

Araç alacaklar dikkat! En ucuz sedan otomobiller belli oldu

9. HONDA CİVİC

182 beygir gücünde benzinli motor ve LPG’li versiyonla gelen Civic’in başlangıç fiyatı 2.248.000 TL.

Araç alacaklar dikkat! En ucuz sedan otomobiller belli oldu

8. SKODA OCTAVİA

150 beygirlik hibrit destekli benzinli motorla sunulan Octavia’nın başlangıç fiyatı 2.239.900 TL.

Araç alacaklar dikkat! En ucuz sedan otomobiller belli oldu

7. PEUGEOT 408

Temmuz sonuna kadar 60 bin TL takas ve 150 bin TL’ye 12 ay sıfır faizli kredi imkânından yararlanabileceğiniz bu Sedan ve SUV arası modelde 130 beygirlik 1.2 litrelik motor bulunuyor. Başlangıç fiyatı: 2.132.000 TL.

Araç alacaklar dikkat! En ucuz sedan otomobiller belli oldu

6. FORD FOCUS SEDAN

115 beygirlik dizel motorla gelen Focus’un fiyatı 2.118.200 TL.

Araç alacaklar dikkat! En ucuz sedan otomobiller belli oldu

5. BYD SEAL

Tam elektrikli Çinli model, 215 beygir gücü ve 520 km menzil ile dikkat çekiyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 4 saniyenin altında olan bu aracın başlangıç fiyatı: 1.925.000 TL.

Araç alacaklar dikkat! En ucuz sedan otomobiller belli oldu

4. RENAULT MEGANE SEDAN

140 beygir gücünde 1.3 litrelik benzinli motora sahip yerli üretim Megane, 1.890.000 TL’den başlıyor.

Araç alacaklar dikkat! En ucuz sedan otomobiller belli oldu

3. HYUNDAİ IONİQ 6

149 beygirlik elektrikli motorla gelen model, 429 km karma menzil ve 586 km şehir içi menzil sunuyor. Fiyatı: 1.878.500 TL.

Araç alacaklar dikkat! En ucuz sedan otomobiller belli oldu

2. TOYOTA COROLLA

140 beygir gücündeki benzinli motoru ve 4,5 litrelik ortalama tüketimiyle öne çıkan Corolla’nın başlangıç fiyatı 1.735.000 TL.

Araç alacaklar dikkat! En ucuz sedan otomobiller belli oldu

1. FİAT EGEA

1.6 litrelik dizel motorla 130 beygir güç sunan Egea, 1.615.900 TL başlangıç fiyatıyla listenin en ekonomik modeli. Yerli üretim modelin üretimi 2025 sonunda bitecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsa Karakaş'tan yüksek emekli maaşı almak için kritik uyarı!
50 yıl vadeli konut kredisi gündemde: Uzmanlar yeni sistemi yorumladı
ETİKETLER
#Otomobil
#fiyat
#araba
#suv
#SEDAN
#Otomatik Vitesli
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.