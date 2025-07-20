Araç alacaklar dikkat! En ucuz sedan otomobiller belli oldu

Otomobil piyasasında liste başında SUV araçlar olsa da sedan araçlara büyük bir kesim ilgi göstermeye devam ediyor. Satılan her 100 aracın 63’ü SUV tipi araç olarak öne çıkıyor. Otomatik vitesli sedan modellerin ise alıcısı sadık.

İŞTE TEMMUZ 2025 İTİBARIYLA EN UYGUN FİYATLI OTOMATİK VİTESLİ SEDAN MODELLER:

10. MG 7

170 beygirlik 1.5 litrelik motorla Mayıs sonunda Türkiye'ye gelen D segmenti model, 2.550.000 TL’den başlıyor.

9. HONDA CİVİC

182 beygir gücünde benzinli motor ve LPG’li versiyonla gelen Civic’in başlangıç fiyatı 2.248.000 TL.

8. SKODA OCTAVİA

150 beygirlik hibrit destekli benzinli motorla sunulan Octavia’nın başlangıç fiyatı 2.239.900 TL.

7. PEUGEOT 408

Temmuz sonuna kadar 60 bin TL takas ve 150 bin TL’ye 12 ay sıfır faizli kredi imkânından yararlanabileceğiniz bu Sedan ve SUV arası modelde 130 beygirlik 1.2 litrelik motor bulunuyor. Başlangıç fiyatı: 2.132.000 TL.

6. FORD FOCUS SEDAN

115 beygirlik dizel motorla gelen Focus’un fiyatı 2.118.200 TL.

5. BYD SEAL

Tam elektrikli Çinli model, 215 beygir gücü ve 520 km menzil ile dikkat çekiyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 4 saniyenin altında olan bu aracın başlangıç fiyatı: 1.925.000 TL.

4. RENAULT MEGANE SEDAN

140 beygir gücünde 1.3 litrelik benzinli motora sahip yerli üretim Megane, 1.890.000 TL’den başlıyor.

3. HYUNDAİ IONİQ 6

149 beygirlik elektrikli motorla gelen model, 429 km karma menzil ve 586 km şehir içi menzil sunuyor. Fiyatı: 1.878.500 TL.

2. TOYOTA COROLLA

140 beygir gücündeki benzinli motoru ve 4,5 litrelik ortalama tüketimiyle öne çıkan Corolla’nın başlangıç fiyatı 1.735.000 TL.

1. FİAT EGEA

1.6 litrelik dizel motorla 130 beygir güç sunan Egea, 1.615.900 TL başlangıç fiyatıyla listenin en ekonomik modeli. Yerli üretim modelin üretimi 2025 sonunda bitecek.