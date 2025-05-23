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 | İrem Çınar

Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobilde alıcıya gün doğdu: Düşüş 22. ayında sürüyor

BETAM’ın sahibinden.com verilerine dayanarak hazırladığı Nisan 2025 raporuna göre, enflasyondan arındırılmış ikinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş trendi sürüyor. Böylece reel ortalama fiyatlardaki gerileme 22’nci ayını geride bıraktı. Öte yandan, nisan ayında hem satışa sunulan ilan sayısında hem de el değiştiren araç sayısında artış gerçekleşti. İşte nisan ayına ait ikinci el otomobil pazarının genel durumu ve modellere göre ortalama fiyatlar...

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 13:50

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile sahibinden.com iş birliğinde hazırlanan sahibindex Otomobil Piyasası Görünümü’nün Nisan 2025 verileri yayımlandı. Rapor, ikinci el otomobil piyasasındaki güncel eğilimleri ve fiyat hareketlerini ayrıntılı biçimde ortaya koydu.

CARİ FİYATLARDA YILLIK ARTIŞ, AYLIK DÜŞÜŞ

Rapora göre, ortalama ikinci el otomobil fiyatı, Nisan 2024’e kıyasla yüzde 9,2 oranında artarken, Mart 2025’e göre çok sınırlı bir düşüş gösterdi. Mart ayında ortalama 950 bin 515 TL olan otomobil fiyatı, Nisan ayında binde 3 oranında gerileyerek 947 bin 790 TL’ye düştü.

Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobilde alıcıya gün doğdu: Düşüş 22. ayında sürüyor

22 AY ÜST ÜSTE GERİLEME

Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlara bakıldığında ise düşüş devam etti. Nisan ayında reel ortalama otomobil fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8, Mart ayına kıyasla ise yüzde 3,2 oranında geriledi. Böylece reel fiyatlardaki düşüş, kesintisiz 22. ayını tamamladı.

Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobilde alıcıya gün doğdu: Düşüş 22. ayında sürüyor

MODEL YILLARINA GÖRE FİYAT FARKLILIKLARI

Araçların model yıllarına göre fiyat değişimleri farklılık gösterdi.

  • 2004-2008 model yıllarındaki otomobillerin fiyatları yüzde 3,3 oranında düşerek ortalama 447 bin 866 TL oldu.
  • 2009-2013 modellerde fiyatlar yüzde 2,5 artarak ortalama 700 bin 799 TL’ye ulaştı.
  • 2014-2018 model aralığında ise fiyat artışı yüzde 7,1’e ulaştı ve ortalama 1 milyon 76 bin TL seviyesinde gerçekleşti.
Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobilde alıcıya gün doğdu: Düşüş 22. ayında sürüyor

Yeni model araçlarda da dikkat çeken farklılıklar oldu. 2022 model otomobillerin fiyatı yüzde 1,2 düşerken, diğer yeni model araçlarda artış yaşandı. En büyük fiyat artışı yüzde 11,9 ile 2019 model araçlarda, en düşük artış ise yüzde 0,9 ile 2021 modellerde görüldü. En yeni model olan 2024 model araçların ortalama fiyatı ise 1 milyon 939 bin TL olarak belirlendi.

ARZ VE SATIŞTA ARTIŞ, TALEP ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

Piyasadaki hareketliliğe işaret eden önemli göstergeler de artış gösterdi.

  • Satılık otomobil ilan sayısı, Nisan ayında yüzde 4,2 artarak 1 milyon 44 bin 61’e yükseldi.
  • Satılan otomobil sayısı ise aynı dönemde yüzde 9,7 artışla 234 bin 27 oldu.
Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobilde alıcıya gün doğdu: Düşüş 22. ayında sürüyor

Kasım 2024’ten itibaren düşüş eğiliminde olan otomobil talep endeksi, Mart ayındaki yükselişin ardından Nisan’da da yukarı yönlü hareket etti. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 12,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,5 artış gösterdi.

ORANLAR VE SÜRELER DEĞİŞTİ

Satışların ilanlara oranı da artış göstererek yüzde 22,4’e ulaştı. Bu oran, Mart ayında yüzde 21,3 seviyesindeydi. Artışın arkasında hem ilan hem de satış sayılarındaki yükseliş etkili oldu. Diğer yandan, satılık ilanların yayında kalma süresi ortalama 1,7 gün uzayarak 23 güne çıktı. Bu durum, piyasa dinamizminin sürdüğüne ancak alım kararlarının biraz daha zaman aldığına işaret ediyor.

Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobilde alıcıya gün doğdu: Düşüş 22. ayında sürüyor

REEL DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

BETAM’ın analizine göre ikinci el otomobil piyasasında cari fiyatlar büyük oranda sabit kalırken, reel fiyatlar düşmeye devam ediyor. Talep ve satışlarda gözlemlenen artış ise piyasanın hareketli olduğunu gösteriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Araba alırken nereye gidilir?
Araç alım satımında noter işlemleri oldukça önemlidir. Arabayı üzerinize alabilmeniz için gerekli işlemler, noter vasıtasıyla gerçekleşir. Bunun için aracı satan kişi ve alıcı beraber notere gitmelidir. Araç alım satımında noter işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bazı evraklar gerekir.
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