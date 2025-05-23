Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobilde alıcıya gün doğdu: Düşüş 22. ayında sürüyor

BETAM’ın sahibinden.com verilerine dayanarak hazırladığı Nisan 2025 raporuna göre, enflasyondan arındırılmış ikinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş trendi sürüyor. Böylece reel ortalama fiyatlardaki gerileme 22’nci ayını geride bıraktı. Öte yandan, nisan ayında hem satışa sunulan ilan sayısında hem de el değiştiren araç sayısında artış gerçekleşti. İşte nisan ayına ait ikinci el otomobil pazarının genel durumu ve modellere göre ortalama fiyatlar...
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile sahibinden.com iş birliğinde hazırlanan sahibindex Otomobil Piyasası Görünümü’nün Nisan 2025 verileri yayımlandı. Rapor, ikinci el otomobil piyasasındaki güncel eğilimleri ve fiyat hareketlerini ayrıntılı biçimde ortaya koydu.
Rapora göre, ortalama ikinci el otomobil fiyatı, Nisan 2024’e kıyasla yüzde 9,2 oranında artarken, Mart 2025’e göre çok sınırlı bir düşüş gösterdi. Mart ayında ortalama 950 bin 515 TL olan otomobil fiyatı, Nisan ayında binde 3 oranında gerileyerek 947 bin 790 TL’ye düştü.
Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlara bakıldığında ise düşüş devam etti. Nisan ayında reel ortalama otomobil fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8, Mart ayına kıyasla ise yüzde 3,2 oranında geriledi. Böylece reel fiyatlardaki düşüş, kesintisiz 22. ayını tamamladı.
Araçların model yıllarına göre fiyat değişimleri farklılık gösterdi.
Yeni model araçlarda da dikkat çeken farklılıklar oldu. 2022 model otomobillerin fiyatı yüzde 1,2 düşerken, diğer yeni model araçlarda artış yaşandı. En büyük fiyat artışı yüzde 11,9 ile 2019 model araçlarda, en düşük artış ise yüzde 0,9 ile 2021 modellerde görüldü. En yeni model olan 2024 model araçların ortalama fiyatı ise 1 milyon 939 bin TL olarak belirlendi.
Piyasadaki hareketliliğe işaret eden önemli göstergeler de artış gösterdi.
Kasım 2024’ten itibaren düşüş eğiliminde olan otomobil talep endeksi, Mart ayındaki yükselişin ardından Nisan’da da yukarı yönlü hareket etti. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 12,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,5 artış gösterdi.
Satışların ilanlara oranı da artış göstererek yüzde 22,4’e ulaştı. Bu oran, Mart ayında yüzde 21,3 seviyesindeydi. Artışın arkasında hem ilan hem de satış sayılarındaki yükseliş etkili oldu. Diğer yandan, satılık ilanların yayında kalma süresi ortalama 1,7 gün uzayarak 23 güne çıktı. Bu durum, piyasa dinamizminin sürdüğüne ancak alım kararlarının biraz daha zaman aldığına işaret ediyor.
BETAM’ın analizine göre ikinci el otomobil piyasasında cari fiyatlar büyük oranda sabit kalırken, reel fiyatlar düşmeye devam ediyor. Talep ve satışlarda gözlemlenen artış ise piyasanın hareketli olduğunu gösteriyor.