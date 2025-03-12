Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredilerinde yeni düzenleme: Vade sınırı değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredileriyle ilgili yeni bir düzenleme duyurdu. Bu düzenlemeye göre, nihai fatura bedeli 2,5 milyon TL ve altında olan taşıt alımları için kullanılan kredilerin vade süresi 48 ay olarak belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımı için kullanılan kredilerin vade sınırlarında değişiklik yaptı. Yapılan açıklamaya göre, taşıt alımına yönelik kredilerin vade limitleri, aracın nihai fatura değerine göre belirlendi.



Fatura değeri 2.5 milyon Türk Lirası ve altında olan araçlar için kredi vadesi 48 ay olarak belirlendi. 2.5 milyon ile 5 milyon Türk Lirası arasındaki taşıtlar için kredi vadesi ise 36 ay olacak. 5 milyon ile 6.5 milyon Türk Lirası arasındaki araçlar için vade süresi 24 ay olarak düzenlenirken, 6.5 milyon Türk Lirası ile 7.5 milyon Türk Lirası arasındaki taşıtlar için kredi vadesi 12 ay olarak uygulanacak.

TAŞIT KREDİ ORANLARI

Kredi tutarının taşıt değerine oranları şu şekilde belirlendi:



2,5 milyon lira-5 milyon lira aralığına yüzde 50,

5 milyon lira-6,5 milyon lira aralığına yüzde 30,

6,5 milyon lira-7,5 milyon lira aralığına yüzde 20,

7,5 milyon lira ve üzerine ise kredi kullandırılmayacak.