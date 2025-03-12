Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredilerinde yeni düzenleme: Vade sınırı değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredileriyle ilgili yeni bir düzenleme duyurdu. Bu düzenlemeye göre, nihai fatura bedeli 2,5 milyon TL ve altında olan taşıt alımları için kullanılan kredilerin vade süresi 48 ay olarak belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 11:37

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımı için kullanılan kredilerin vade sınırlarında değişiklik yaptı. Yapılan açıklamaya göre, taşıt alımına yönelik kredilerin vade limitleri, aracın nihai fatura değerine göre belirlendi.

Fatura değeri 2.5 milyon Türk Lirası ve altında olan araçlar için kredi vadesi 48 ay olarak belirlendi. 2.5 milyon ile 5 milyon Türk Lirası arasındaki taşıtlar için kredi vadesi ise 36 ay olacak. 5 milyon ile 6.5 milyon Türk Lirası arasındaki araçlar için vade süresi 24 ay olarak düzenlenirken, 6.5 milyon Türk Lirası ile 7.5 milyon Türk Lirası arasındaki taşıtlar için kredi vadesi 12 ay olarak uygulanacak.

TAŞIT KREDİ ORANLARI

Kredi tutarının taşıt değerine oranları şu şekilde belirlendi:

2,5 milyon lira-5 milyon lira aralığına yüzde 50,
5 milyon lira-6,5 milyon lira aralığına yüzde 30,
6,5 milyon lira-7,5 milyon lira aralığına yüzde 20,
7,5 milyon lira ve üzerine ise kredi kullandırılmayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredisinin ödeme planı değişti: İşte 250 bin TL'nin geri ödemesi
Taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3 seviyesine düştü! Geri ödeme planları ve taksit tutarları değişti

Sıkça Sorulan Sorular

1.200 000 TL'lik araca ne kadar kredi çıkar?
400.000,01 TL ilâ 800.000 TL arasındaki araçlar için maksimum %50. 800.000 TL ilâ 1.200.000 arasındaki araçlar için maksimum %30. 1.200.000 TL ilâ 2.000.000 TL arasındaki araçlar için maksimum %20 olarak uygulanıyor.
ETİKETLER
#bddk
#taşıt kredisi
#taşıt kredisi
#finans
#araç alacaklar
#Vade Limiti
#Araç Fiyatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.