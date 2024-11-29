Araç almak için son fırsat! Fiyatlar sabit kaldı: İkinci el piyasası hareketlendi

29 Kasım 2024 14:58 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 15:10

Araç sahibi olmak isteyenler ikinci el otomobillere yöneliyor. Son zamanlarda durağanlaşan ikinci el araç piyasası yıl sonunun yaklaşmasıyla yeniden hareketlenmeye başladı. Otomobillerde fiyatlar ise değişmeden aynı seviyede kaldı.

En çok satışını artıran ve düşüren otomobil markaları belli oldu

En çok satışını artıran ve düşüren otomobil markaları belli oldu

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, bir süredir durgun olan ikinci el araç piyasası yeniden hareketlenmeye başladı. Oto galericiler, Kasım ayının başından itibaren yoğun bir talep olduğunu belirtirken, fiyatların şu an sabit kaldığını ifade ettiler. Ancak yılbaşından itibaren fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu düşünen sektör temsilcileri, araç almayı düşünenler için bu dönemin önemli bir fırsat sunduğunun altını çiziyor.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA HAREKETLİLİK

İkinci el otomobil piyasasındaki hareketlilikle ilgili konuşan oto galerici Gökhan Ardeşen, yoğun talebe rağmen fiyatlarda şu an için bir artış olmadığını belirtti. "Şu an ikinci el araçlara büyük bir talep var ancak bu talebe rağmen fiyatlarda henüz bir yükselme söz konusu değil. Bu durum, araç almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Kasım ayının başından beri piyasada belirgin bir canlanma var. Yılbaşına kadar bu durumun sabit kalmasını bekliyoruz, fakat yeni yılın başlamasıyla birlikte fiyatların yüzde 10 ila 15 oranında artacağını öngörüyoruz" dedi.

"YIL SONU AVANTAJLARI DEĞERLENDİRİLMELİ"

Ardeşen, geçmiş yıllarda da yıl sonunda benzer hareketlenmeler yaşandığını ifade ederek, bu dönemde araç alanların her zaman avantajlı olduğunu vurguladı. Ayrıca hem bayilerdeki kampanyaların hem de ikinci el piyasasındaki fırsatların dikkat çektiğini belirtti.

Bir ailenin alabileceği araçların fiyatlarının 500 bin TL’den başladığını ve 1 milyon TL’ye kadar çıktığını söyleyen Ardeşen, planlama yapan tüketicilerin bu dönemi değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.