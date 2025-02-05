Araç almak isteyenler için yeni fırsat kapısı! Taşıt kredisinde düşüş başladı: İşte 250 bin TL'nin geri ödemesi

05 Şubat 2025 11:32 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:32

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ardından araç sahibi olmak isteyenler, en uygun taşıt kredisi fırsatlarını araştırmaya başladı. Bankaların sunduğu farklı vade seçenekleri ve faiz oranları, 250 bin TL kredi için en avantajlı ödeme planını belirlemek isteyenler açısından büyük önem taşıyor. 5 Şubat 2025 itibarıyla güncellenen taşıt kredisi faiz oranlarıyla birlikte, 12 ay vadeli 250 bin TL kredi için ödeme detayları da netleşti. İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi için ödeme detayları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ve Ocak aylarında toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yapması, otomobil sahibi olmak isteyenler için yeni bir fırsat sundu. Politika faizinin yüzde 45 seviyesine çekilmesiyle birlikte, bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında da kısmi bir düşüş yaşandı. Son verilere göre, 12 ay vadeli taşıt kredilerinde en düşük faiz oranı yüzde 3,59 olurken, 48 ay vadeli kredilerde bu oran yüzde 3,45’e kadar düştü. Bu gelişme, araç almak isteyen vatandaşları en avantajlı kredi seçeneklerini araştırmaya yöneltti.

Bankalar, farklı vade seçeneklerine göre değişen faiz oranları sunmaya devam ediyor. Özellikle kısa vadeli kredilerde faiz oranlarının nispeten daha düşük olduğu görülürken, uzun vadeli kredilerde toplam maliyetin arttığı dikkat çekiyor. Bu nedenle kredi çekmeyi planlayanların yalnızca faiz oranlarına değil, ödeme koşulları, ek masraflar ve sigorta gibi unsurlara da dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %3,70

Aylık Taksit: 27.904,90 TL

Toplam Ödeme: 336.296 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 28.297,10 TL

Toplam Ödeme: 340.815 TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 27.393,03 TL

Toplam Ödeme: 330.153 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %4,66

Aylık Taksit: 29.914,15 TL

Toplam Ödeme: 360.219 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,95

Aylık Taksit: 28.421,52 TL

Toplam Ödeme: 342.308 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 28.297,10 TL

Toplam Ödeme: 340.815 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 30.191,47 TL

Toplam Ödeme: 363.547 TL

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 27.679,09 TL

Toplam Ödeme: 333.399 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,09

Aylık Taksit: 30.836,12 TL

Toplam Ödeme: 371.283 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %7,41

Aylık Taksit: 36.033,77 TL

Toplam Ödeme: 433.655 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 28.090,34 TL

Toplam Ödeme: 338.334 TL