Araç almak isteyenler için yeni fırsat kapısı! Taşıt kredisinde düşüş başladı: İşte 250 bin TL'nin geri ödemesi
Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ardından araç sahibi olmak isteyenler, en uygun taşıt kredisi fırsatlarını araştırmaya başladı. Bankaların sunduğu farklı vade seçenekleri ve faiz oranları, 250 bin TL kredi için en avantajlı ödeme planını belirlemek isteyenler açısından büyük önem taşıyor. 5 Şubat 2025 itibarıyla güncellenen taşıt kredisi faiz oranlarıyla birlikte, 12 ay vadeli 250 bin TL kredi için ödeme detayları da netleşti. İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi için ödeme detayları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ve Ocak aylarında toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yapması, otomobil sahibi olmak isteyenler için yeni bir fırsat sundu. Politika faizinin yüzde 45 seviyesine çekilmesiyle birlikte, bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında da kısmi bir düşüş yaşandı. Son verilere göre, 12 ay vadeli taşıt kredilerinde en düşük faiz oranı yüzde 3,59 olurken, 48 ay vadeli kredilerde bu oran yüzde 3,45’e kadar düştü. Bu gelişme, araç almak isteyen vatandaşları en avantajlı kredi seçeneklerini araştırmaya yöneltti.
Bankalar, farklı vade seçeneklerine göre değişen faiz oranları sunmaya devam ediyor. Özellikle kısa vadeli kredilerde faiz oranlarının nispeten daha düşük olduğu görülürken, uzun vadeli kredilerde toplam maliyetin arttığı dikkat çekiyor. Bu nedenle kredi çekmeyi planlayanların yalnızca faiz oranlarına değil, ödeme koşulları, ek masraflar ve sigorta gibi unsurlara da dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.
İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin ödeme planı...
AKBANK
Faiz Oranı: %3,70
Aylık Taksit: 27.904,90 TL
Toplam Ödeme: 336.296 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10 TL
Toplam Ödeme: 340.815 TL
KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 27.393,03 TL
Toplam Ödeme: 330.153 TL
VAKIF BANK
Faiz Oranı: %4,66
Aylık Taksit: 29.914,15 TL
Toplam Ödeme: 360.219 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 28.421,52 TL
Toplam Ödeme: 342.308 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10 TL
Toplam Ödeme: 340.815 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 30.191,47 TL
Toplam Ödeme: 363.547 TL
VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 27.679,09 TL
Toplam Ödeme: 333.399 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 30.836,12 TL
Toplam Ödeme: 371.283 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %7,41
Aylık Taksit: 36.033,77 TL
Toplam Ödeme: 433.655 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 28.090,34 TL
Toplam Ödeme: 338.334 TL