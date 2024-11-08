Araç kiralamada yeni dönem! Binlerce liralık para cezası: Kurala uymayan yandı

08 Kasım 2024 10:26 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:36

Araç kiralama şirketlerinde yeni düzenlemeler yolda. Meclis’te kabul edilen yasa teklifine göre, kiralama şirketleri artık kiraladıkları araçlar ve kiralayan kişiler hakkında gerekli tüm bilgi ve belgeleri güvenlik görevlileriyle paylaşmak ve kayıt altında tutmak zorunda olacak. Bu kuralları yerine getirmeyen şirketlere ise binlerce liralık para cezası uygulanacak.

İç güvenlik alanında önemli düzenlemeler içeren "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM İçişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda, araç ve deniz aracı kiralama sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yeni yükümlülükler getiriliyor.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE BİNLERCE LİRALIK CEZA YAĞACAK

Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılan değişikliklere göre, araç, gemi veya deniz aracı kiralayan işletmelerin sorumlu yöneticileri, kiralanan araçların kimler tarafından kiralandığına dair tüm bilgi ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca, bu işletmeler bilgisayar sistemlerini genel kolluk kuvvetlerinin sistemlerine entegre etmekle yükümlü olacak. Kiralanan araçlara GPS cihazı takılarak bu araçların konum bilgileri de 3 yıl boyunca saklanacak.

Bu düzenlemelere uymayan işletmelere ise ciddi para cezaları uygulanacak. Bilgi ve belgeleri dijital ortamda tutmayan, genel kolluk kuvvetlerinin sistemine entegre olmayan, gerçeğe aykırı kayıt oluşturan, araçlarda GPS bulundurmayan veya konum bilgilerini saklamayanlara 99 bin 896 lira para cezası kesilecek. Ayrıca, kiralayan kişinin ve kiralanan aracın bilgilerini, araç teslim edilmeden önce genel kolluk kuvvetlerine bildirmeyen işletmeler ise 49 bin 938 lira idari para cezası ile karşılaşacak.

İŞLETME RUHSATLARI İPTAL OLABİLİR

Suçun aynı yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ise son verilen cezanın iki katı kadar para cezası uygulanacak. Aynı yıl içinde dördüncü kez suç işlenmesi halinde işletme ruhsatları iptal edilerek faaliyetlerine son verilecek. Bu düzenlemelerin iç güvenliği artırmaya yönelik olduğu belirtiliyor.