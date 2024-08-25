Araç kiralamak isteyenlere depremzede vatandaştan uyarı! Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti

25 Ağustos 2024 09:10 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 09:16

Dolandırıcılar bu kez yeni tuzağıyla Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan bir depremzede vatandaşı hedef aldı. Ailesiyle tatil yapmak için araba kiralamak isteyen Ahmet Demir, internet sitelerindeki firmaları aramaya başladı.

Araba kiralamak için firmayı arayan depremzede Demir'den 7 gün için araç kiralama bedeli olarak 4 bin 250 TL ve 4 bin TL kaparo istedi. Tekliflerini kabul eden depremzede Demir, firmanın hesabına 8 bin 250 TL gönderdi.

Parayı firmaya gönderen depremzede Demir'in hesabından 8 bin 400 TL'de kasko yapma bahanesiyle çektiler. Toplam kaybı 17 bin TL olan depremzede Demir, aracı incelediğinde plakanın olmadığını görünce dolandırıldığını anladı. Dolandırıcıların yeni taktiğiyle tuzağa düşen Demir, kendisinin düştüğü hataya başkasının düşmemesi için uyarıda bulundu.

KASKO ÜCRETİ ÖDEDİ

Araba kiralamak isterken 17 bin TL parasını dolandırıcılara kaptıran depremzede Ahmet Demir, ''Araba kiralamak istedim. İnternette ‘Mon Car' diye bir siteye girdim. Şirketi aradım. Yeriniz nerede dedim. Yerimiz Hatay Havalimanında dedi. Bende 7 gün araç kiralamak istiyorum dedim. 7 gün için 4 bin 250 TL ve 4 bin TL de kapora istediler. Ben hemen hesaplarına 8 bin 250 tl attım. Sonra biri beni aradı. Bana arabaya kasko yapacaklarını ve onunda ücreti olduğunu söylediler. Kasko ücreti ne kadar dedim. Kartı verdim. Karttan 8 bin 400 TL çekmeye çalıştılar ve sonunda parayı aldılar. Toplam 17 bin TL kaybım var.'' dedi.

ARAÇ KİRALAYACAKLARA UYARI

Araç kiralama konusunda vatandaşları uyaran Demir, ''Parayı gönderdikten sonra araçta plakanın olmadığını fark ettik. Araçta plaka olamadığını gördüğümüzde dolandırıldığımızı anladık. Dolandırıcıların yeni taktiği araçların plakasız göstererek dolandırıyorlar. Başka numaralardan aradığımızda ulaşabiliyoruz ama numaraya göre açıyorlar. Bizde aradık ama açmadılar. Ellerinde kimin aradığını gösteren bir program olduğu için ona göre açıyorlar. İnsanları bu yöntemle düşürüyorlar'' ifadelerini kullandı.