Araç muayene ücreti zamlanıyor! TÜVTÜRK'te isyan ettiren uygulama: 2 bin 622 TL ödemek zorunlu

15 Kasım 2024 11:11 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:18

Trafiğe çıkmak için zorunlu tutulan araç muayene ücretine yeni yılda yüzde 44 zam gelecek. Araç sahipleri 2025'te 2 bin 622 TL muayene ücreti ödeyecek. Türkiye genelinde araç muayene istasyonlarını işleten TÜVTÜRK'ün gecikme cezası ve kredi kartı işlemlerinde yüzde 5 komisyon almasına ise tepki yağıyor. Sistemde randevu bulamadıkları için gecikmeye takılan araç sahipleri, söz konusu komisyon ücretinin geri çekilmesini talep ediyor.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren araç muayene​ ücretlerine yılbaşından sonra zam​ geliyor. Trafiğe kayıtlı 30 milyonu aşkın aracın yarısından fazlasını oluşturan otomobiller ile birlikte minibüs ve kamyonet gibi araçlar için muayene ücreti bin 821 TL'den 2 bin 622 TL'ye çıkacak. Otobüs ve kamyonlar için ise bu tutar 3 bin 500 TL olacak. Araçların trafiğe çıkması için zorunlu olan muayenelerde fiyatların yükselmesinin yanında araç sahipleri kredi kartıyla ödeme yaparsa yüzde 5'lik fark ödeyecek. Kartla ödeme yapan kişilerin cebinden yaklaşık 130 TL fazladan çıkacak. Gecikme cezası olarak da aynı oranda 'hizmet bedeli' alınacak.

Türkiye genelinde araç muayene istasyonlarını işletme hakkını elinde bulunduran TÜVTÜRK​, gecikme cezası ve kredi kartıyla ödemelerde aldığı 'hizmet bedeli' nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Firma ise bu konuda geri adım atmıyor.

MUAYENE İÇİN RANDEVU BULMAK ZOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; İstanbul’da randevu almak isteyen vatandaşlar için bekleme süresi 20 günü buluyor. Ankara ve İzmir’de ise bu süre 15 güne çıkmış durumda. Randevu alamayan araç sahipleri, gecikme bedeline tabi tutuluyor. Ayrıca bu kişiler, trafik kontrollerinde para cezası veya araç bağlama işlemleriyle de karşı karşıya kalabiliyor.

KREDİ KARTIYLA ÖDEMEDE YÜZDE 5 FARK ALINIYOR

Muayene ücretinin kredi kartı​yla ödenmesi halinde araç sahiplerinden yüzde 5 fark alınıyor. TÜVTÜRK bu ücreti 'hizmet bedeli' adı altında tahsil ediyor. Fakat nakit ödemelerde böyle bir ücret alınmıyor. Bu uygulama da vatandaşların tepkisine yol açıyor.

Randevu sistemindeki sorunlar nedeniyle gecikme zammına maruz kaldıklarını söyleyen araç sahipleri, söz konusu gecikmenin kendilerinden değil TÜVTÜRK'ten kaynaklandığını belirtiyor. Bu nedenle firmanın ya mesaiye kalması gerektiğini ya da muayene istasyonu sayısını artırması gerektiğini savunan araç sahipleri, kredi kartıyla ödemelerden fark alınmasını da doğru bulmadıklarını söylüyor.

TEPKİ ÇEKEN UYGULAMA DAVALIK

Tüketici dernekleri ise esnafın bankalardan kaynaklı yükselen komisyon ücretlerinden korunmak için böyle bir yola başvurduğunu ancak TÜVTÜRK için bunun kabul edilebilir olmadığının altını çiziyor. Nedeni ise araç muayene işleminin zorunlu olması. Konuyla ilgili birçok davanın ise mahkemede olduğunu kaydettiler.

TÜVTÜRK'TEN 'KOMİSYON DEĞİL HİZMET BEDELİ' SAVUNMASI

TÜVTÜRK ise tepki çeken uygulamaya ilişkin komisyon değil hizmet bedeli şeklinde savunma yapmıştı. Komisyon iddialarını yalanlayan firmadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: