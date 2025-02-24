Araç muayenesi için rekor teklif: Artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları özelleştirme ihalesinde 1. ve 2. bölge için toplam 1,7 milyar dolarlık teklif veren MOI Ortak Girişim Grubu ihaleyi kazandı.

Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu verdi.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İHALESİ MOI ORTAK GİRİŞİM GRUBUNA GİTTİ

Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu verdi. Toplam 1,7 milyar dolarlık dev ihale, Met-Gün İnşaat, Itversia Gestion, Opus Group AB ve VTV Norte SA’nın oluşturduğu konsorsiyuma gitti.

EN YÜKSEK TEKLİFİ MOI ORTAK GİRİŞİM GRUBU (OGG) VERDİ

Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) verdi.

Elemesiz ilk turda verilen teklif, 750 milyon dolar oldu. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 800 milyon dolarla başladı. Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubundan 805 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubundan da 810 milyon dolar teklif gelirken, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi.

Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG teklifini 830 milyon dolara yükseltirken, AGTT OGG ihaleden çekildiğini açıkladı.

Böylece, araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI OGG vermiş oldu.

2. bölge için de 890 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI OGG verdi. MOI OGG, Met-Gün İnşaat, Itversia Gestion, Opus Group AB ve VTV Norte SA şirketlerinden oluşuyor.