Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Araç piyasasını hareketlendirdi: 2025'in en uygun 10 otomobil belli oldu!

Araç piyasasını hareketlendirdi: 2025'in en uygun 10 otomobil belli oldu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 20:37 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 20:45
Araç piyasasını hareketlendirdi: 2025&#039;in en uygun 10 otomobil belli oldu!

Bütçe dostu otomobil arayışında olanlar için birbirinden farklı seçenekler bulunuyor. Listede yer alan Fiat Egea Sedan, geniş iç hacmi ve konforlu sürüşüyle dikkat çekerken, Toyota Yaris ise yakıt ekonomisi ve güvenilirliğiyle öne çıkıyor. Elektrikli araçlara ilgi duyanlar için ise BYD Dolphin ve Opel Corsa gibi modeller cazip seçenekler arasında yer alıyor. İşte fiyatı en uygun otomobiller sıralaması…

Türkiye​'de otomobil fiyatları​ her geçen gün artarken, bütçesi kısıtlı olanlar için sevindirici haberler de geliyor. Rekabet halindeki üreticiler çeşitli kampanyalar yapıyor. 2025 yılında satılan en uygun 10 otomobil belli oldu.

Toyota Yaris - Vikipedi

HER BİRİ DİKKAT ÇEKİYOR

Fiat Egea Sedan, Toyota Yaris, Fiat 600 gibi bilinen markaların yanı sıra BYD Dolphin gibi yeni nesil elektrikli araçlar da listede yer aldı. Bu modeller, hem ekonomik fiyatlarıyla hem de güvenlik ve konfor özellikleriyle dikkat çekiyor. Otomobil almayı düşünenler için harika bir fırsat sunan bu liste incelememizde yer alıyor.

Opel Corsa Özellikleri ve Fiyatı 2022 | EXPERİX

Otomobil alırken fiyatların yanı sıra güvenlik, yakıt verimliliği, teknoloji özellikleri ve sürüş keyfi gibi faktörler de önemli rol oynuyor. 2025’in uygun fiyatlı otomobilleri, bu kriterleri başarıyla birleştirerek hem ekonomiyi zorlamadan hem de kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayarak tercih ediliyor.

🔋BYD Dolphin Active Özellikler, Fiyat ve Karşılaştırmalar - Dolubatarya

İŞTE 2025'İN EN UYGUN FİYATLI OTOMOBİL MODELİ:

 

1- Fiat Egea Sedan (fiyatı 1 milyon 519 bin TL)

 

2- Toyota Yaris (Fiyatı 1 milyon 468 bin TL)

 

3- Fiat 600 (Fiyatı 1 milyon 415 bin 900 TL)

 

4- BYD Dolphin (Fiyatı 1 milyon 284 bin 500 TL)

 

5- Opel Corsa (Fiyatı 1 milyon 172 bin 900 TL)

 

6- Renault Taliant (Fiyatı 1 milyon 103 bin TL)

 

7- Dacia Sandero Stepway (Fiyatı 1 milyon 99 bin TL)

 

8- Kia Picanto (Fiyatı 1 milyon 33 bin TL)

 

9- Hyundai i10 (Fiyatı 1 milyon 10 TL)

 

10- Leapmotor T03 (999 bin TL)

 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
otomobil fiyatlarıtürkiye

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...