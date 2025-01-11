Araç piyasasını hareketlendirdi: 2025'in en uygun 10 otomobil belli oldu!

11 Ocak 2025 20:37 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 20:45

Bütçe dostu otomobil arayışında olanlar için birbirinden farklı seçenekler bulunuyor. Listede yer alan Fiat Egea Sedan, geniş iç hacmi ve konforlu sürüşüyle dikkat çekerken, Toyota Yaris ise yakıt ekonomisi ve güvenilirliğiyle öne çıkıyor. Elektrikli araçlara ilgi duyanlar için ise BYD Dolphin ve Opel Corsa gibi modeller cazip seçenekler arasında yer alıyor. İşte fiyatı en uygun otomobiller sıralaması…

Türkiye​'de otomobil fiyatları​ her geçen gün artarken, bütçesi kısıtlı olanlar için sevindirici haberler de geliyor. Rekabet halindeki üreticiler çeşitli kampanyalar yapıyor. 2025 yılında satılan en uygun 10 otomobil belli oldu.

HER BİRİ DİKKAT ÇEKİYOR

Fiat Egea Sedan, Toyota Yaris, Fiat 600 gibi bilinen markaların yanı sıra BYD Dolphin gibi yeni nesil elektrikli araçlar da listede yer aldı. Bu modeller, hem ekonomik fiyatlarıyla hem de güvenlik ve konfor özellikleriyle dikkat çekiyor. Otomobil almayı düşünenler için harika bir fırsat sunan bu liste incelememizde yer alıyor.

Otomobil alırken fiyatların yanı sıra güvenlik, yakıt verimliliği, teknoloji özellikleri ve sürüş keyfi gibi faktörler de önemli rol oynuyor. 2025’in uygun fiyatlı otomobilleri, bu kriterleri başarıyla birleştirerek hem ekonomiyi zorlamadan hem de kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayarak tercih ediliyor.

İŞTE 2025'İN EN UYGUN FİYATLI OTOMOBİL MODELİ:

1- Fiat Egea Sedan (fiyatı 1 milyon 519 bin TL)

2- Toyota Yaris (Fiyatı 1 milyon 468 bin TL)

3- Fiat 600 (Fiyatı 1 milyon 415 bin 900 TL)

4- BYD Dolphin (Fiyatı 1 milyon 284 bin 500 TL)

5- Opel Corsa (Fiyatı 1 milyon 172 bin 900 TL)

6- Renault Taliant (Fiyatı 1 milyon 103 bin TL)

7- Dacia Sandero Stepway (Fiyatı 1 milyon 99 bin TL)

8- Kia Picanto (Fiyatı 1 milyon 33 bin TL)

9- Hyundai i10 (Fiyatı 1 milyon 10 TL)

10- Leapmotor T03 (999 bin TL)