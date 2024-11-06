Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! 250 bin liraya alınabilecek en masrafsız ikinci el araçlar

06 Kasım 2024 12:35 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:56

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ekonomik zorluklar nedeniyle düşük bütçeli ve masrafsız bir otomobil arayışına girdi. Son dönemde ikinci el piyasasında bile araç bulmak zorlaşmışken uzmanlar üç uygun fiyatlı ve dayanıklı modellerin isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Otomobil piyasasında yaşanan ciddi fiyat artışları, tüketicileri uygun fiyatlı ve bütçe dostu alternatif araçlara yönlendirdi. Sıfır araç fiyatlarının alınamaz seviyelere ulaşmasının yanı sıra, ikinci el piyasasında bile eski modellerin fiyatları 300.000 TL'nin üzerine çıkmış durumda. Özellikle Tofaş Şahin ve Renault Broadway gibi klasikleşmiş araçların bile bu fiyatlara yaklaşması, pek çok kişinin uygun maliyetli alternatif arayışını artırdı.

DÜŞÜK MALİYETLİ EN MASRAFSIZ İKİNCI EL ARAÇLAR

Bu koşullarda, 250.000 – 300.000 TL civarında bütçesi olan ve dayanıklı bir araç arayanlar için ekonomik seçenekler listelendi. İşte düşük maliyetle uzun ömürlü araç kullanmak isteyenler için önerilen modeller:

1. Mazda 323 (1992-1994)

Mazda 323'ün 1992-1994 yıllarındaki modelleri, dayanıklılık ve uygun yedek parça maliyetleriyle biliniyor. Bu modeller, yakıt verimliliği ve kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkıyor. Uygun bütçeyle uzun süreli bir araç sahibi olmak isteyenler için ideal bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

2. Toyota Corolla (1990-1992)

Toyota'nın dünya çapında güvenirliğiyle bilinen modeli Corolla, 1990-1992 yılları arasında üretilmiş dayanıklı yapısıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Düşük bakım maliyetleri ve sağlam gövde yapısı sayesinde ekonomik bir seçim arayanlar için iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

3. Hyundai Accent (1997-2000)

1997-2000 yıllarında üretilen Hyundai Accent modelleri, parça bulunabilirliği ve düşük yakıt tüketimiyle bütçe dostu bir alternatif sunuyor. Hem şehir içi kullanım kolaylığı hem de uzun ömürlülüğü sayesinde Accent, düşük maliyetli araç arayanlar için tercih edilen bir model.