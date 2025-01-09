Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Citroen yılın ilk kampanyasını duyurdu: Faizsiz kredi imkanı

09 Ocak 2025 15:54 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 16:09

Araç sahibi olmayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat geldi. Citroen, binek otomobil modellerinde sıfır faizli kredi desteği, ticari araçlarda ise 700 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunarak Ocak ayına özel cazip bir kampanya başlattı. İşte kampanyanın detayları...

Citroen, yeni yılda sunduğu finansman​ kampanyalarıyla hem binek hem de hafif ticari araç​ almayı planlayanlar için cazip fırsatlar sunuyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, konforu ve ileri teknolojiyi bir araya getiren Citroen modelleri, bu ay da uygun kredi seçenekleri ve avantajlı fiyatlarla otomobil tutkunlarını bekliyor.

SIFIR FAİZ AVANTAJIYLA ÖNE ÇIKAN MODELLER

Citroen’in popüler modellerinden C4, C4 X ve C5 Aircross, 250 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faiz avantajıyla alıcılarını bekliyor. Hafif ticari araç segmentinde ise yeni nesil 1.5 BlueHDI 130 HP motoruyla dikkat çeken Berlingo Kombi ve Berlingo Van, 250 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vadeli %2,99 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA ÖZEL KAMPANYALAR

Citroen’in Jumpy Spacetourer, Jumper ve Jumpy modelleri de aynı şekilde 250 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi ya da 700 bin TL için yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği ile müşterilere sunuluyor. Ayrıca 2025 model yılına ait tüm hafif ticari araç modellerinde 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya 400 bin TL için yüzde 2,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERDE ÖZEL FİNANSMAN

Citroen’in sıfır emisyonlu ve çevre dostu araçları da bu kampanyaların bir parçası. Yüzde 100 elektrikli C4 ve C4 X modelleri, 250 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği ile dikkat çekiyor. Şehir içi ulaşımda pratikliğiyle ön plana çıkan Ami modelleri – Ami One, Ami Tonic ve Ami Peps – ise 200 bin TL için 20 ay vadeli ve sıfır faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor.