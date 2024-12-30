Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Otomobilde kampanya rüzgarı: Liste fiyatından 400 bin lira daha ucuz

30 Aralık 2024 15:32 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:36

Pandemi dönemi ve yüksek enflasyon, otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Araç tedarik sorunları nedeniyle ikinci el araç fiyatları, tarihinde ilk kez sıfır araç fiyatlarını geride bırakmıştı. Bu dönem geride kalırken, şimdi ise sıfır araçların liste fiyatları ile bayi satış fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor. Bazı modeller bayilerde, liste fiyatlarına kıyasla 400 bin lira daha uyguna satılıyor.

2024​ yılı, otomotiv sektörü açısından kur dalgalanmaları ve enflasyonun etkisiyle zorlu bir dönem olarak kayda geçti. Bu süreçte neredeyse her ayın başında fiyat güncellemeleri yapılırken, yıl sonu yaklaşmasıyla birlikte bayilerde hareketlilik yeniden artış gösterdi. Hem stokları eritmek hem de 2025’e yeni modellerle girmek isteyen bayiler, tüketicilere cazip kampanyalar sunmaya başladı. Artık sadece bulduğu aracı değil, istediği modeli seçen tüketiciler, fırsatları değerlendirme konusunda hızlı davrandı.

LİSTE FİYATLARINDAN DAHA UYGUN BAYİ FİYATLARI

Dünya Gazetesi’nin yaptığı bayi turlarında, sıfır araçların liste fiyatlarına kıyasla bayilerde daha uygun fiyatlar sunulduğu gözlemlendi. Bazı modellerde bayi fiyatları, liste fiyatlarından 450 bin TL’ye kadar daha ucuz bir seviyede satışa sunuluyor. Örneğin, 2,7 milyon TL’lik bir aracın bazı bayilerde 2,3 milyon TL’ye kadar düştüğü bilgisi paylaşıldı.

75 BİN TL’DEN 400 BİN TL’YE KADAR İNDİRİM​ FIRSATLARI

Yılın son ayında, kampanyaların dozu artarken indirimler model ve versiyona göre farklılık gösteriyor. Bazı modellerde indirim tutarları 75 bin TL’den başlayıp 400 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. İndirim oranları ise yüzde 4 ila yüzde 13 arasında değişiklik gösteriyor. Ancak, her model için bu indirimler geçerli değil. Bazı araçlarda liste fiyatından taviz verilmezken, aksesuar eklenerek liste fiyatının üzerine çıkan teklifler de görülebiliyor.

KREDİ KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR

Yılın son günlerinde güçlü fiyat avantajlarının yanı sıra cazip kredi kampanyaları da tüketicilere sunuluyor. Bireysel müşteriler için 250 bin TL krediye 12 ay vadeli yüzde 3,25 faiz seçeneği gibi alternatifler mevcut. Ayrıca belirli modellerde sıfır faizli kredi fırsatları da dikkat çekiyor. Ticari alımlarda da sıfır faiz imkânları sunulurken, bazı araçlar için yüzde 1,99 gibi düşük faiz oranları göze çarpıyor.

ETİKETLERDE YÜZDE 13’E VARAN DÜŞÜŞLER

Pandemi ve arz sıkıntısı dönemleri dışında liste fiyatlarıyla bayi fiyatları arasındaki fark genellikle yüzde 5 seviyesindeydi. Ancak bu yıl bu fark yüzde 13’lere kadar ulaştı. Örneğin, Volkswagen’in geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu elektrikli ID.4 modeli, liste fiyatı 1 milyon 870 bin TL iken bayide 1 milyon 627 bin TL’ye kadar düşerek yüzde 13’lük bir indirimle dikkat çekti.

Dünya Gazetesi'nde yer alan tablo şu şekilde;

DİKKAT ÇEKEN İNDİRİMLİ MODELLER

Başka modellerde de benzer indirim oranları görüldü. Örneğin, Chery Tiggo 8 Pro Max modeli, liste fiyatı 2,2 milyon TL olmasına rağmen bayilerde 1 milyon 920 bin TL’ye kadar düşüyor. Peugeot’nun yeni satışa sunduğu 7 kişilik modeli 5008 GT ise 2 milyon 750 bin TL’den yüzde 10’luk indirimle 2,3 milyon TL seviyesine kadar geriledi. 2024’ün son günlerinde sıfır araç pazarındaki bu hareketlilik, tüketicilere cazip fırsatlar sunarken, sektördeki fiyat dinamiklerinin 2025’te nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.